Βελόπουλος: «Είναι προϋπολογισμός τζιτζίδων, φραπέδων και κάθε λογής απατεώνα της ΝΔ»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατά τη συζήτηση για την κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026, τον οποίο χαρακτήρισε «προϋπολογισμό των Τζιτζήδων και των Φραπέδων», υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός έχει διαμορφώσει «δύο Ελλάδες: των φτωχών και των πλουσίων».

Ο κ. Βελόπουλος έκανε λόγο για απαξίωση του Κοινοβουλίου, καταγγέλλοντας την απουσία του πρωθυπουργού από τη συνεδρίαση, ενώ χαρακτήρισε τη στάση αυτή προσβλητική για τον θεσμικό ρόλο της Βουλής. Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό, υποστήριξε ότι από το 2019 καταρτίζεται με στόχο την εξυπηρέτηση «ημετέρων» και ολιγαρχικών συμφερόντων, κάνοντας λόγο για φορολογικές ρυθμίσεις που –όπως είπε– ευνοούν συγκεκριμένες ομάδες και όχι την κοινωνία στο σύνολό της.

Εκτόξευσε επίσης πυρά κατά της κυβέρνησης για την πολιτική της, ενώ μίλησε για τον προϋπολογισμό τον οποίο χαρακτήρισε ως «προϋπολογισμό των Τζιτζήδων» και των «Φραπέδων». Επίσης υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός «έκανε δύο Ελλάδες, των φτωχών και των πλουσίων».

Εξαπέλυσε, επίσης, σφοδρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι έχει οδηγήσει στην αποδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης της χώρας, με μονοδιάστατη εξάρτηση από τον τουρισμό. Αντιπαρέβαλε τα έσοδα από τις εξαγωγές και τόνισε ότι η Ελληνική Λύση προτάσσει τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και τη βιομηχανία ως βασικούς πυλώνες ανάπτυξης.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για χρήση «κοινωνικής μηχανικής» και χειραγώγησης μέσω των ΜΜΕ, υποστηρίζοντας ότι εφαρμόζει πρακτικές συναισθηματικής χειραγώγησης, δημιουργίας τεχνητών κρίσεων και μετακύλισης ευθυνών στους πολίτες. «Η πολιτική σας δεν είναι για την κοινωνία αλλά για την επικοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα αγροτικά ζητήματα, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα αιτήματα των αγροτών ως κόστος, ενώ η Ελληνική Λύση τα θεωρεί επένδυση. Παρουσίασε δέσμη μέτρων για αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους, με έμφαση στη διαγραφή τόκων, τις επιδοτήσεις, τα αφορολόγητα καύσιμα και τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Απαντώντας στο ερώτημα της χρηματοδότησης, ο κ. Βελόπουλος πρότεινε την κατάργηση ανεξάρτητων αρχών, τη μείωση δαπανών για μετακλητούς, τον περιορισμό της χρηματοδότησης ΜΚΟ και την αλλαγή της τραπεζικής πολιτικής, τονίζοντας ότι η Ελληνική Λύση βάζει «πρώτα τους φτωχούς εργαζόμενους και τους άνεργους Έλληνες».

Στη συνέχεια άσκησε κριτική στην ψηφιακή μετάβαση, μιλώντας για κινδύνους από την κατάργηση των μετρητών και την καθιέρωση προσωπικού αριθμού, ενώ αναφέρθηκε και στην ενεργειακή πολιτική, χαρακτηρίζοντας «εγκληματική» την εκτεταμένη εγκατάσταση ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών.

Αναφορές έκανε και στην πανδημία, στα εμβόλια κατά του COVID-19, καθώς και στο δυστύχημα των Τεμπών, κάνοντας λόγο για έλλειμμα διαφάνειας και δικαιοσύνης. Υποστήριξε ότι στη χώρα δεν λειτουργούν ουσιαστικά ούτε η δημοκρατία ούτε η Δικαιοσύνη, κάνοντας λόγο για «ολιγαρχία και κομματοκρατία».

Κλείνοντας, εξαπέλυσε επίθεση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι με τη στάση τους συνέβαλαν στη διατήρηση της κυβέρνησης στην εξουσία, ενώ τόνισε ότι η Ελληνική Λύση αποτελεί τη μόνη «σοβαρή και σκληρή αντιπολίτευση». «Η Νέα Δημοκρατία και το σύστημα μας φοβούνται», ανέφερε, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν μια «εθνική, κοινωνική και πατριωτική διακυβέρνηση».