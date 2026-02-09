Βελόπουλος για τα επεισόδια στο ΑΠΘ: «Ας καταργήσουν τις παρατάξεις και θα σταματήσουν και τα επεισόδια»

«Όταν μιλάς για επεισόδια μετά από πάρτυ στα πανεπιστήμια και ταυτόχρονα ακούς τη ΝΔ να διαμαρτύρεται, τότε μας έρχονται στο νου τα πάρτυ της ΔΑΠ με "α και ου και ΔΑΠ ΝΔΦΚ", με υπουργούς, βουλευτές, που έτσι μόνον δίποδα στη ζούγκλα άδουν. Ας καταργήσουν τις παρατάξεις και θα σταματήσουν και τα επεισόδια και τα Α και τα Ου» δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

