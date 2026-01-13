Μενού

Βελόπουλος: «O πρωθυπουργός φοβάται μην κολλήσει "πτωχίλα" από τους αγρότες»

Ο Κυριάκος Βελόπουλος άσκησε κριτική στον Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση των αγροτών και την κοινωνική ανισότητα.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος
Επίθεση στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για το θέμα των αγροτών, εξαπολύει, με σημερινή δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Ειδικότερα υποστηρίζει: «Στο μυαλό του Έλληνα πρωθυπουργού χωράνε 60 κοστουμαρισμένοι ατσαλάκωτοι υπουργοί και υφυπουργοί στο Μαξίμου, χαρτογιακάδες δηλαδή, αλλά δεν χωράνε 35 αγρότες με ροζιασμένα χέρια και ρυτιδωμένα πρόσωπα από την δουλειά, διότι μάλλον ο πρωθυπουργός φοβάται μην κολλήσει «πτωχίλα» από τους ανθρώπους που ο ίδιος έκανε πάμπτωχους».

