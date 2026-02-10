Βενιζέλος: «Οδηγούμαστε σε μία προσωρινή αναστολή της αυστηρότητος του Συντάγματος»

«Εάν συμφωνήσουμε πως θα επιδιωχθεί αναθεωρητική συναίνεση και ότι η εγγύηση είναι οι 180 ψήφοι στη δεύτερη Βουλή, τότε η δεύτερη Βουλή έχει να αντιμετωπίσει δυο μεγάλα θέματα. Εάν μπορεί να αναδείξει κυβέρνηση, και εάν μπορεί να συντελέσει και να καταστρώσει την αναθεώρηση του Συντάγματος. Αυτά είναι πολιτικά ερωτήματα. Η διαδικασία είναι πολιτική και αποκτά τις πλήρεις διαστάσεις της, όταν έχει συνείδηση της ιστορικότητάς της». Αυτό τόνισε συνοψίζοντας τα συμπεράσματα της χθεσινής εκδήλωσης του Κύκλου Ιδεών, με θέμα την αναθεώρηση του Συντάγματος, ο πρώην αντιπρόεδρος και καθηγητής του ΑΠΘ, Ευάγγελος Βενιζέλος.

Σύμφωνα με τον κ. Βενιζέλο, «οδηγούμαστε σε μία προσωρινή αναστολή της αυστηρότητος του Συντάγματος, το Σύνταγμα ξαναεπικοινωνεί με την Ιστορία και κινδυνεύει να καταστραφεί μέσα στην περιδίνηση της συγκυρίας, επειδή η χώρα δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Άρα, πρέπει να διαφυλάξουμε το Σύνταγμα και τη σχέση του με την Ιστορία, τη δυνατότητα λειτουργίας του πολιτεύματος, τη δυνατότητα λειτουργίας του κράτους, και μετά μπορούμε να δούμε πώς θα φτάσουμε σ’ ένα Σύνταγμα που θα τα έχει όλα αυτά, όταν είναι δεδομένο ότι στο πλαίσιο της πολαπλότητας των εννόμων τάξεων, κάθε μέρα έχουμε μία μεταβολή του επαυξημένου Συντάγματος όπως λέμε. Κάθε μέρα μια διεθνής σύμβαση μία ενωσιακή οδηγία μία απόφαση των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, επηρεάζει το κανονιστικό περιεχόμενο του Συντάγματος».

«Η κυβέρνηση μας είπε σήμερα ότι αφού συγκάλυψε τις ευθύνες των υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, καταστρατηγώντας το άρθρο 86, τώρα είναι έτοιμη να διαμορφώσει μία τέλεια διάταξη του άρθρου 86, που δεν θα μπορεί να την παραβιάσει και να την καταστρατηγεί», είχε πει ο κ. Βενιζέλος κατά την έναρξη της εκδήλωσης και συνέχισε:

«Και προφανώς η κοινωνία αξιώνει, και ορθά, να αλλάξει ριζικά αυτή η διάταξη γιατί πρέπει να ελεγχθούν στην επόμενη βουλευτική περίοδο πολύ συγκεκριμένες ευθύνες της παρούσας κυβέρνησης. Όμως, το 2019, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας είχε τη δυνατότητα να διαμορφώσει τη διάταξη αυτή όπως ήθελε και άφησε την ευκαιρία αυτή να περάσει.

Είναι λοιπόν σαν να λέει ένας δολοφόνος ότι οδηγήθηκε στο φόνο επειδή ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας δεν είναι επαρκώς αυστηρός και, αντί να αναλάβει την ευθύνη της για αυτό, λέει ότι φταίει η διατύπωση του 2001 που την έκανα εγώ. Ευχαριστώ για την τιμή, αλλά αδικεί ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη και πάντως αδικεί όλους τους τότε βουλευτές της που ψήφισαν πολύ ευχάριστα τη διάταξη αυτή, που τη θεώρησαν καινοτομική, γιατί συγκέντρωσε 268 βουλευτές υπέρ και ο νόμος περί Ευθύνης Υπουργών 300 και τον τότε Συνασπισμό και το ΚΚΕ».

Η συζήτηση έγινε με αφορμή την κυκλοφορία του τόμου «Πενήντα χρόνια από το Σύνταγμα του 1975. Η συνταγματική υπόσχεση της Μεταπολίτευσης και η ποιότητα της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου» που περιλαμβάνει τα πλήρη πρακτικά του Συνεδρίου που οργάνωσε ο Κύκλος Ιδεών στις 10 - 11 Ιουνίου 2025 στο Ζάππειο Μέγαρο - και την ανακοίνωση του πρωθυπουργού, για την πρόθεση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να κινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος.

Στη συζήτηση πήραν μέρος οι κ.κ. Νίκος Αλιβιζάτος, Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Σπύρος Βλαχόπουλος, Ξενοφών Κοντιάδης, Λίνα Παπαδοπούλου, Νίκος Παπασπύρου, Τζούλια Ηλιοπούλου- Στράγγα, Φίλιππος Σπυρόπουλος, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Κώστας Χρυσόγονος, και ο Ευάγγελος Βενιζέλος που συντόνισε τη συζήτηση.

Παρόντες ήταν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο προέδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θόδωρος Ρουσόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, ο πρώην πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμένος, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης, Δημήτρης Μάντζος, Παναγιώτης Δουδωνής, Νάγια Γρηγοράκου. Ακόμη, παρόντες ήσαν οι πρώην υπουργοί, Άννα Διαμαντοπούλου, Τάσος Γιαννίτσης, Χρήστος Πρωτόπαππας και Σταύρος Κοντονής.