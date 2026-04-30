«Βέργα» Κωνσταντοπούλου σε Δουδωνή για σύμπλευση με Κακλαμάνη: «Άλλα έλεγες στο τηλέφωνο, ντροπή σου»

Τεταμένη στιχομυθία σημειώθηκε το πρωί σήμερα (30/04) στη Βουλή, κατά τη Διάσκεψη των Προέδρων, ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Παναγιώτη Δουδωνή.
Αφορμή στάθηκε η στήριξη του ΠΑΣΟΚ στην Κατερίνα Συγγούνα για τη θέση της προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στη θέση του Κώστα Μενουδάκου, κατά πρόταση του Νικήτα Κακλαμάνη.
Η κ. Κωνσταντοπούλου επέκρινε τη σύγκλιση του ΠΑΣΟΚ με τον Πρόεδρο της Βουλής, όσον αφορά την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προκαλώντας έντονη αντίδραση του κ. Δουδωνή.
Κωνσταντοπούλου: «Διαπράττει λαθροχειρία ο Δουδωνής»
Χαρακτηριστικός της εριστικής ανταλλαγής ο παρακάτω διάλογος:
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συμπράττετε με την ΝΔ. Μας κοροϊδεύετε κύριε Δουδωνή. Είστε σοβαρός; Ξέρει ο πρόεδρος σας τι σημαίνει αυτό; Καταγγέλλουμε τη στάση του κυρίου Δουδωνή. Πρόκειται για μείζον σκάνδαλο και μείζονα λαθροχειρία. Την ώρα που εκτυλίσσεται το μείζον σκάνδαλο με τις υποκλοπές!
- Παναγιώτης Δουδωνής: Εμείς προτείναμε τη διαδικασία με ανοιχτή πρόσκληση και συμμετοχή με βιογραφικά των υποψήφιων. Δεν θέλουμε να γίνει η Ελλάδα ένα χάος!
- Νικήτας Κακλαμάνης: Σας άκουσε να του επιτίθεστε τόση ώρα και δεν έβγαλε τσιμουδιά!
- Κωνσταντοπούλου: Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά!
- Δουδωνής: Θέλει να είναι ακέφαλη η Αρχή, υπηρετεί πονηρά σχέδια! Δεν δέχομαι μομφή, έχω ακαδημαϊκή διαδρομή παρά το νεαρό της ηλικίας μου!
- Κωνσταντοπούλου: Να μην χτυπάτε τα χέρια σας! Δεν ντρέπεστε!
- Δουδωνής: Υπηρετείτε σχέδιο!
- Κωνσταντοπούλου: Χθες δεν είπατε στο τηλέφωνο πως δεν θα συναινέσετε;
- Κακλαμάνης: Είστε αγενής, μη διακόπτετε το συνάδελφο!
- Κωνσταντοπούλου: Εγώ είμαι αγενής, εκείνος χτυπάει το χέρι!
- Δουδωνής: Κάνουμε μία διαδικασία αξιοκρατίας που χρειάζεται για να φύγουμε από το βούρκο!
