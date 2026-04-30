«Βέργα» Κωνσταντοπούλου σε Δουδωνή για σύμπλευση με Κακλαμάνη: «Άλλα έλεγες στο τηλέφωνο, ντροπή σου»

Τεταμένη στιχομυθία σημειώθηκε το πρωί σήμερα (30/04) στη Βουλή, κατά τη Διάσκεψη των Προέδρων, ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Παναγιώτη Δουδωνή.

Αφορμή στάθηκε η στήριξη του ΠΑΣΟΚ στην Κατερίνα Συγγούνα για τη θέση της προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στη θέση του Κώστα Μενουδάκου, κατά πρόταση του Νικήτα Κακλαμάνη.

Η κ. Κωνσταντοπούλου επέκρινε τη σύγκλιση του ΠΑΣΟΚ με τον Πρόεδρο της Βουλής, όσον αφορά την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προκαλώντας έντονη αντίδραση του κ. Δουδωνή.

Κωνσταντοπούλου: «Διαπράττει λαθροχειρία ο Δουδωνής»

Χαρακτηριστικός της εριστικής ανταλλαγής ο παρακάτω διάλογος:

Ζωή Κωνσταντοπούλου : Συμπράττετε με την ΝΔ. Μας κοροϊδεύετε κύριε Δουδωνή. Είστε σοβαρός; Ξέρει ο πρόεδρος σας τι σημαίνει αυτό; Καταγγέλλουμε τη στάση του κυρίου Δουδωνή. Πρόκειται για μείζον σκάνδαλο και μείζονα λαθροχειρία. Την ώρα που εκτυλίσσεται το μείζον σκάνδαλο με τις υποκλοπές!

Παναγιώτης Δουδωνής : Εμείς προτείναμε τη διαδικασία με ανοιχτή πρόσκληση και συμμετοχή με βιογραφικά των υποψήφιων. Δεν θέλουμε να γίνει η Ελλάδα ένα χάος!

Νικήτας Κακλαμάνης : Σας άκουσε να του επιτίθεστε τόση ώρα και δεν έβγαλε τσιμουδιά!

Κωνσταντοπούλου : Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά!

Δουδωνής : Θέλει να είναι ακέφαλη η Αρχή, υπηρετεί πονηρά σχέδια! Δεν δέχομαι μομφή, έχω ακαδημαϊκή διαδρομή παρά το νεαρό της ηλικίας μου!

Κωνσταντοπούλου : Να μην χτυπάτε τα χέρια σας! Δεν ντρέπεστε!

Δουδωνής : Υπηρετείτε σχέδιο!

Κωνσταντοπούλου : Χθες δεν είπατε στο τηλέφωνο πως δεν θα συναινέσετε;

Κακλαμάνης : Είστε αγενής, μη διακόπτετε το συνάδελφο!

Κωνσταντοπούλου : Εγώ είμαι αγενής, εκείνος χτυπάει το χέρι!

: Εγώ είμαι αγενής, εκείνος χτυπάει το χέρι! Δουδωνής: Κάνουμε μία διαδικασία αξιοκρατίας που χρειάζεται για να φύγουμε από το βούρκο!