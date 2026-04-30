Μενού

«Βέργα» Κωνσταντοπούλου σε Δουδωνή για σύμπλευση με Κακλαμάνη: «Άλλα έλεγες στο τηλέφωνο, ντροπή σου»

Τεταμένη στιχομυθία σημειώθηκε το πρωί σήμερα (30/04) στη Βουλή, κατά τη Διάσκεψη των Προέδρων, ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Παναγιώτη Δουδωνή. 

Reader symbol
Newsroom
Κωνσταντοπούλου
Ζωή Κωνσταντοπούλου | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Τεταμένη στιχομυθία σημειώθηκε το πρωί σήμερα (30/04) στη Βουλή, κατά τη Διάσκεψη των Προέδρων, ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Παναγιώτη Δουδωνή. 

Αφορμή στάθηκε η στήριξη του ΠΑΣΟΚ στην Κατερίνα Συγγούνα για τη θέση της προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στη θέση του Κώστα Μενουδάκου, κατά πρόταση του Νικήτα Κακλαμάνη.

Η κ. Κωνσταντοπούλου επέκρινε τη σύγκλιση του ΠΑΣΟΚ με τον Πρόεδρο της Βουλής, όσον αφορά την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προκαλώντας έντονη αντίδραση του κ. Δουδωνή.

Κωνσταντοπούλου: «Διαπράττει λαθροχειρία ο Δουδωνής»

Χαρακτηριστικός της εριστικής ανταλλαγής ο παρακάτω διάλογος:

  • Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συμπράττετε με την ΝΔ. Μας κοροϊδεύετε κύριε Δουδωνή. Είστε σοβαρός; Ξέρει ο πρόεδρος σας τι σημαίνει αυτό; Καταγγέλλουμε τη στάση του κυρίου Δουδωνή. Πρόκειται για μείζον σκάνδαλο και μείζονα λαθροχειρία. Την ώρα που εκτυλίσσεται το μείζον σκάνδαλο με τις υποκλοπές!
  • Παναγιώτης Δουδωνής: Εμείς προτείναμε τη διαδικασία με ανοιχτή πρόσκληση και συμμετοχή με βιογραφικά των υποψήφιων. Δεν θέλουμε να γίνει η Ελλάδα ένα χάος!
  • Νικήτας Κακλαμάνης: Σας άκουσε να του επιτίθεστε τόση ώρα και δεν έβγαλε τσιμουδιά!
  • Κωνσταντοπούλου: Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά!
  • Δουδωνής: Θέλει να είναι ακέφαλη η Αρχή, υπηρετεί πονηρά σχέδια! Δεν δέχομαι μομφή, έχω ακαδημαϊκή διαδρομή παρά το νεαρό της ηλικίας μου!
  • Κωνσταντοπούλου: Να μην χτυπάτε τα χέρια σας! Δεν ντρέπεστε!
  • Δουδωνής: Υπηρετείτε σχέδιο!
  • Κωνσταντοπούλου: Χθες δεν είπατε στο τηλέφωνο πως δεν θα συναινέσετε;
  • Κακλαμάνης: Είστε αγενής, μη διακόπτετε το συνάδελφο!
  • Κωνσταντοπούλου: Εγώ είμαι αγενής, εκείνος χτυπάει το χέρι!
  • Δουδωνής: Κάνουμε μία διαδικασία αξιοκρατίας που χρειάζεται για να φύγουμε από το βούρκο!

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ