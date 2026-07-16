Βγήκαν τα μαχαίρια στο ΣΥΡΙΖΑ: Το παρασκήνιο με Πολάκη - Δούρου και η συνεδρίαση του Σαββάτου

Μέσα σε ένα τεταμένο κλίμα ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται το πρωί του Σαββάτου (18/7) να εκλέξει τον νέο ή την νέα πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και ακολούθως στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής να αποτυπωθεί ο οδικός χάρτης που θα ακολουθήσει η Κουμουνδούρου.

Ωστόσο αυτές οι συνεδριάσεις δεν θα είναι ανώφελες μιας και ήδη από το περιβάλλον του Παύλου Πολάκη ζητείται να αποσύρει την υποψηφιότητα της η Ρένα Δούρου καθώς ο βουλευτής Χανίων επιμένει ότι μόνο εκείνος μπορεί να πετύχει τα πιο υψηλά ποσοστά στις εθνικές εκλογές. Βέβαια αυτή η διαρροή μόνο τυχαία δεν είναι καθώς, με βάση τις ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί, την πλειοψηφία της ΚΟ φέρεται να κερδίζει η Ρένα Δούρου.

Η λύση της συλλογικής ηγεσίας που έχει προτείνει ο Νίκος Παππάς με τον Παύλο Πολάκη να αναλαμβάνει πρόεδρος της Εκλογική Επιτροπής δεν φαίνεται να βρίσκει υποστηρικτές σε κανέναν από τους δύο υποψήφιους. Έτσι ο κ. Πολάκης επέλεξε να κάνει αυτή την πρόταση στην κ. Δούρου ώστε να μην πάμε σε δυαρχία.

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Άλλωστε είναι δύσκολο το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό ο διαμερισμός ηγετικών ρόλων με δεδομένο πως η Ρένα Δούρου έχει μια σαφώς πιο μετριοπαθή στάση σε σχέση με την ΕΛ.Α.Σ και τον Αλέξη Τσίπρα ενώ ο Παύλος Πολάκης όσο και αν έχει μιλήσει ακόμη και για μια μετεκλογική συνεργασία με τον πρώην πρωθυπουργό δεν παραλείπει να εκτοξεύει τα πυρά του. Κρίσιμο είναι και το γεγονός πως με συλλογική ηγεσία δεν θα ήταν καθαρό ποιος θα είχε τον πρώτο ρόλο στις κρίσιμες αποφάσεις.

Στα χέρια των οκτω βουλευτών δηλαδή των Θεόφιλο Ξανθόπουλο, Ρένα Δούρου, Παύλου Πολάκη, Γιάννη Αμανατίδη, Έλενας Άκριτα, Γιώργου Παπαηλιού, Νίκου Παππάς και Χρήστου Γιαννούλη φαίνεται πώς είναι μια κρίσιμη απόφαση, ενώ δεν αποκλείεται και η Θεοδώρα Ακριώτου που πήρε τη θέση του Συμεών Κεδίκογλου να δώσει το παρών. Νέος Γραμματέας της Κ.Ο εξελέγη ομόφωνα ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Γιάννης Αμανατίδης ενώ τις επόμενες ημέρες μετά τις ανεξαρτητοποιήσεις των Μαμιυλάκη, Μεικοπουλου και Κοντοτολη θα ακολουθήσουν οι Όλγα Γεροβασίλη, Αλέξανδρος Καλαματιανός, Κώστας Μπάρκας, Πόπη Τσαπανίδου, Μίλτος Ζαμπάρας, Καλλιόπη Βέττα και ο Βασίλης Κόκκαλης. Δύο από αυτούς σκέφτονται ακόμη την παραίτηση και από την βουλευτική έδρα.