Βιβλίο Τσίπρα: «Τόσες προπαραγγελίες η αγορά έχει να δει από τον Χάρι Πότερ» λέει ο εκδοτικός οίκος

«Κάνουμε ήδη ανατυπώσεις πριν καν κυκλοφορήσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε τυπώσει πάνω από 5.000 αντίτυπα… η ζήτηση ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Τέτοιο επίπεδο προπαραγγελιών η αγορά έχει να δει από την εποχή του Χάρι Πότερ», δήλωσε ο επικεφαλής του εκδοτικού οίκου Gutenberg, Κωνσταντίνος Δαρδανός, αναφερόμενος στην «Ιθάκη».

Μιλώντας στα «Παραπολιτικά» 90,1, εξήγησε ότι για τον ίδιο το βιβλίο ήταν αναγκαίο: «Έπρεπε να τα πει. Πρόκειται για την κρισιμότερη στιγμή της νεότερης ελληνικής ιστορίας μετά τη δικτατορία – ζήσαμε ένα εξάμηνο θρίλερ. Όλοι έχουν τοποθετηθεί και θα ήταν μεγάλο κενό, τόσο για όσους ζήσαμε τα γεγονότα όσο και για τον ιστορικό του μέλλοντος, να μη μιλήσει ο πρωταγωνιστής που πήρε τις αποφάσεις. Ίσως άργησε να το κάνει…».

Πρόσθεσε ότι το τιράζ ανανεώνεται συνεχώς: «Αλλάζει κάθε δύο-τρεις μέρες. Ένα μικρό συνοικιακό βιβλιοπωλείο στην Αττική, σε περιοχή με λίγους αναγνώστες, μας είπε πως ουρές προπαραγγελιών σαν αυτές είχαν να δουν από τον Χάρι Πότερ. Κάνουμε ανατυπώσεις πριν την επίσημη κυκλοφορία. Έχουμε ήδη τυπώσει πάνω από 5.000 αντίτυπα… έχει ξεπεράσει τα πάντα».

Ο κ. Δαρδανός ανέφερε ακόμη ότι το βιβλίο καλύπτει ολόκληρη την περίοδο μέχρι σήμερα: «Το τελευταίο κεφάλαιο μιλά για τις πιο πρόσφατες ημέρες, περιλαμβάνει τα τελευταία γεγονότα και μια ματιά στο μέλλον, ένα προσωπικό του όραμα».

Τόνισε επίσης ότι το βιβλίο είναι «ιδιαίτερα εθιστικό», ειδικά στα κεφάλαια για το 2015, καθώς «σε βάζει να ξαναζήσεις το θρίλερ». Σύμφωνα με τον ίδιο, η καθυστέρηση στην έκδοση οφείλεται εν μέρει στο ότι το 2019 «τα πάθη ήταν ακόμη πολύ ζωντανά», ενώ η απόσταση μιας δεκαετίας επιτρέπει πλέον μια πιο ψύχραιμη ματιά.

Τέλος, ανακοίνωσε ότι η παρουσίαση του βιβλίου έχει προγραμματιστεί για τις 3 Δεκεμβρίου στο «Παλλάς», χωρίς όμως να είναι ακόμη γνωστό ποιοι θα συμμετέχουν στην εκδήλωση.