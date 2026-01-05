Η εικόνα πλήρους απορρύθμισης για πολλές ώρες στα αεροδρόμια της χώρας προκάλεσε έντονο εκνευρισμό στην κυβέρνηση χθες (04/01). Ο εκνευρισμός μεταφράστηκε στο παρασκήνιο σε ένα blame game μεταξύ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του ΟΤΕ για την πατρότητα του προβλήματος που καθήλωσε για ώρες τα αεροπλάνα που επιχειρούσαν να φύγουν ή να προσγειωθούν στα ελληνικά αεροδρόμια. Αν προσθέσει κανείς και την παιδαριωδώς γραμμένη μεσημεριανή ανακοίνωση της ΥΠΑ που άφησε να αιωρείται το σενάριο της εξωτερικής παρεμβολής στα συστήματα ελέγχου της αεροπλοΐας ενώ όλοι διέψευδαν την ιστορία της κυβερνοεπίθεσης, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μια μάλλον πολύ κακή μέρα η χθεσινή.

Αλλαγή στάσης με τους αγρότες

Στη χθεσινή (04/01) σύσκεψη που έγινε το απόγευμα στο Μαξίμου αξιολογήθηκε η κατάσταση, όπως διαμορφώνεται μετά την απόφαση των αγροτών να σκληρύνουν τη στάση τους. Κρατείστε πάντως ότι, όπως τα μπλόκα πάνε σε γραμμή κλιμάκωσης, έτσι και το Μέγαρο Μαξίμου θα πάει σε πιο σκληρή λογική έναντι των αγροτοσυνδικαλιστών. Προφανώς τα διοικητικά πρόστιμα στα τρακτέρ είναι πάνω στο τραπέζι, όπως και η πιο ενεργητική στάση από την Αστυνομία, καθώς θα επιχειρήσουν τις επόμενες μέρες να αποκλείσουν οριστικά κρίσιμες υποδομές της χώρας. Η κυβέρνηση όμως θα αναζητήσει και συνολικά μια νέα τοποθέτηση στο ζήτημα, καθώς πλέον έχει τελειώσει το σενάριο του διαλόγου, αλλά και η προοπτική διάσπασης των μπλόκων. Και ο Μητσοτάκης θα πρέπει να ξαναδεί τους συνομιλητές του και την εικόνα που του έδιναν επί εβδομάδες για την προοπτική να βρεθεί κάποια κοινή συνισταμένη με τα μπλόκα.

Οι αμετακίνητοι του ανασχηματισμού

Το σενάριο για έναν ανασχηματισμό μέσα στο 2026 σας έχω γράψει πως παραμένει ισχυρό. Ωστόσο οι αλλαγές δεν αναμένονται σαρωτικές, κυρίως διότι το παρόν σχήμα φαίνεται πως έχει λειτουργήσει. Σε κάθε περίπτωση στο σχήμα υπάρχουν δυο αμετακίνητοι υπουργοί: ο Κυριάκος Πιερρακάκης, που έχει πλέον και την Προεδρία του Eurogroup και ο Νίκος Δένδιας που πιστώνεται τη νέα δομή και αναπροσαρμογή των ενόπλων δυνάμεων στη νέα εποχή. Διόλου τυχαία, αποτελούν και τους δυο αδιαμφισβήτητους δελφίνους όταν έρθει η ώρα της διαδοχής. Μέχρι πρότινος μάλιστα οι δυο τους είχαν αγαστές σχέσεις. Θα δω με ενδιαφέρον το πώς θα εξελιχθεί η σχέση αυτή στο μέλλον.

Ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ στην Αττική

Στη Χαριλάου Τρικούπη λένε δημοσίως ότι στόχος είναι η πρώτη θέση, ωστόσο όπως ομολογούν μεταξύ τους, η καλή πορεία στις εκλογές περνάει μέσα από την ενίσχυση στην Αττική. Για τον νότιο τομέα έχει κλείσει η Άννα Διαμαντοπούλου ενώ στον βόρειο υποψήφιος θα είναι ο Δημήτρης Μάντζος, πλάι στη Μιλένα Αποστολάκη. Τα βαριά χαρτιά βέβαια είναι ο Παύλος Γερουλάνος στην Α' Αθήνας και ο Παύλος Χρηστίδης στα νότια, ενώ ο Παναγιώτης Δουδωνής έχει κλείσει εδώ και καιρό στην εκλογική περιφέρεια της Λέσβου.

Ψωμιάδης-Καρυστιανού

Με δεδομένο ότι οι άνθρωποι στο περιβάλλον της Μαρίας Καρυστιανού προέρχονται από τη δεξιά, μέσα στο Σαββατοκύριακο άρχισαν να κυκλοφορούν σενάρια εμπλοκής του πρώην νομάρχη Θεσσαλονίκης Παναγιώτη (για τους φίλους Πανίκα) Ψωμιάδη στο όλο εγχείρημα. Ο Ψωμιάδης έχει αποσυρθεί μεν από το προσκήνιο γιατί έχει δικαστήρια, όμως εξακολουθεί να διατηρεί ένα σημαντικό δίκτυο επαφών στη Θεσσαλονίκη και εν γένει στη Μακεδονία, ιδίως στον ποντιακό κόσμο. Μπορεί να μην είναι στην πρώτη νιότη του, αλλά δεν μοιάζει να τα παρατάει, αν και στο περιβάλλον του έλεγε κάτι του στυλ «δεν υπάρχει τίποτα για την ώρα», ως προς την προοπτική συμμετοχής του σε ένα νέο κόμμα. Για το μέλλον όμως;

Ο Σαμαράς και ο Τραμπ

Ωραίο ακούγεται το στάρι με το κόμμα που θα καλοβλέπει τις πολιτικές Τραμπ και θα εκφράζεται από τον Αντώνη Σαμαρά, όμως η ανακοίνωση που έβγαλε χθες για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού απέναντι στην επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, δεν παραπέμπει σε κόμμα Τραμπ - μάλλον σε κόμμα Μπάιντεν ή Σόντερς. Τι να κάνουμε, δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή, ειδικά όταν θέλεις να κάνεις συνεχώς κριτική στον Μητσοτάκη.