Σκληραίνει τη στάση της η κυβέρνηση προς τους αγρότες: Πιθανότερο σενάριο οι κυρώσεις

Σκληραίνει από σήμερα τη στάση της απέναντι στα μπλόκα η κυβέρνηση, μετά τη χθεσινή απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης στα Μάλγαρα που υιοθέτησε τη σκληρή γραμμή για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με αρχή τον 48ωρο αποκλεισμό των εθνικών οδών Πέμπτη και Παρασκευή μετά τα Θεοφάνια.

Όλες οι προσπάθειες των τελευταίων ημερών για καταλλαγή και οι προσδοκίες για επικράτηση της «λογικής» ώστε να πραγματοποιηθεί ο διάλογος για τον οποίο απευθύνθηκαν αλλεπάλληλες προσκλήσεις από την κυβέρνηση, προσέκρουσαν σε τοίχο. Και πλέον το Μέγαρο Μαξίμου καλείται να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική του και να λάβει δύσκολες αποφάσεις.

«Από σήμερα θ’ ανέβουν οι τόνοι γιατί είναι πλέον μια μάχη με το παράλογο», σημείωνε στο Reader κυβερνητικός αξιωματούχος, αποτυπώνοντας την αλλαγή του κυβερνητικού σχεδιασμού μπροστά στο αδιέξοδο που έχει οδηγηθεί η κατάσταση.

Το θέμα συζητήθηκε σε μια πρώτη σύσκεψη χθες το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, ενώ κατά πληροφορίες οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν σε νέα σύσκεψη σήμερα στις 11 το πρωί.

Τα νέα δεδομένα αναμένεται να σκιαγραφήσει νωρίτερα ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης με συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ 100.3 (08.00), ενώ ο κυβερνητικός σχεδιασμός θα αποτυπωθεί ακόμη πιο ξεκάθαρα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών (12.30).

Οι έως τώρα πληροφορίες συγκλίνουν ότι η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει το Plan B για το οποίο είχε προειδοποιήσει, με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων για παράνομες πράξεις όπως η κατάληψη οδοστρώματος, η παρεμπόδιση μετακινήσεων και η ελεύθερη διέλευση από τα διόδια.

Τσιάρας: «Να επικρατήσει η κοινή λογική»

«Θέλω να πιστεύω ότι έστω και την τελευταία στιγμή θα επικρατήσει η κοινή λογική. Και οι εκπρόσωποι των αγροτών θα δουν ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να λύσουμε όλο αυτό το ζήτημα είναι να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου.

Από εκεί και πέρα όμως, όταν κάποια πράγματα ξεπερνούν το όριο, κάθε πολιτεία πρέπει να σκέφτεται τι μέτρα θα λάβει για να το αντιμετωπίσει», υπογράμμισε το περασμένο Σάββατο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

«Αυτό που προέχει είναι η σύνθεση και όχι σύγκρουση. Η δημοκρατία όμως έχει κανόνες», ανέφερε χθες ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός στο OPEN, λίγες ώρες πριν την απόφαση στα Μάλγαρα.

Το κυβερνητικό επιτελείο δεν επιθυμεί τη σύγκρουση, τόσο γιατί αναγνωρίζει το δίκαιο μέρους των αιτημάτων των παραγωγών όσο και γιατί αγρότες και κτηνοτρόφοι είχαν στηρίξει με μεγάλο ποσοστό τη ΝΔ στις προηγούμενες εκλογές.

Όλοι, ωστόσο, αντιλαμβάνονται ότι η κατάσταση με τα μπλόκα και την ταλαιπωρία των πολιτών μέσω των αποκλεισμών κρίσιμων οδικών αρτηριών δεν μπορεί να παραταθεί περισσότερο. Εξ ού και για ορισμένους η επόμενη εβδομάδα σηματοδοτεί το τέλος της περιόδου ανοχής.

«Αφού εξαντλήσαμε τα περιθώρια για διάλογο και με μια ακατανόητη εμμονή η άλλη πλευρά δεν προσήλθε, πλέον εξαντλήθηκε και η υπομονή», αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, διαμηνύοντας αφενός ότι «η κυβέρνηση δεν εκβιάζεται» αφετέρου ότι «δεν πρόκειται να τινάξει την “μπάνκα” στον αέρα» διακινδυνεύοντας τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας και νέα πρόστιμα από την Ε.Ε ή διακοπή των επιδοτήσεων.

Από τα 27 αιτήματα έχουν ικανοποιηθεί 16 και 4 είναι υπό επεξεργασία, επιμένουν, επιχειρώντας να εκθέσουν τους εκπροσώπους των αγροτικών μπλόκων για αδιαλλαξία και πιθανές σκοπιμότητες.

Η εξίσωση άρσης του αδιεξόδου πάντως φαντάζει πολύ δύσκολη. Καθώς το ζητούμενο των όποιων μέτρων ληφθούν είναι η αποτελεσματικότητα με στόχο την αποκατάσταση της τάξης. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η κυβέρνηση πρέπει να προσθέσει κι άλλα "όπλα" στη φαρέτρα της πέραν των προστίμων.