Bloomberg για ΔΕΘ 2025: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζει πακέτο φοροελαφρύνσεων για τη μεσαία τάξη»

Άρθρο του Bloomberg παρουσιάζει τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, τις οποίες θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ 2025, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως το πακέτο των φοροελαφρύνσεων θα αφορά τη μεσαία τάξη.

Η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να ανακοινώσει νέα μέτρα ανακούφισης για την χειμαζόμενη μεσαία τάξη της χώρας μετά από μια δημοσιονομική ανάκαμψη που ήταν σχεδόν αδιανόητη κατά τη διάρκεια της κρίσης δημόσιου χρέους στην Ευρώπη, αναφέρει αρχικά το Bloomberg για τη ΔΕΘ 2025.

Με αυξημένα έσοδα που αιφνιδιάζουν και δείχνουν να συνεχίζονται, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει αυτή την εβδομάδα στη ΔΕΘ ένα πακέτο παροχών, το οποίο μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την επιδίωξή του να γίνει ο μακροβιότερος Έλληνας ηγέτης των τελευταίων δύο δεκαετιών.

ΔΕΘ 2025: Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται περιλαμβάνονται μειώσεις φόρων για τη μεσαία τάξη, ενισχύσεις για οικογένειες και αυξημένες δαπάνες για συνταξιούχους, καθώς και για εργαζόμενους στα σώματα ασφαλείας. Το ύψος του πακέτου μπορεί να ξεπεράσει τα 1,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες. Αν ο προϋπολογισμός συνεχίσει να υπεραποδίδει, η κυβέρνηση θα μπορούσε να ανακοινώσει νέες παροχές τον Απρίλιο.

Τέτοιου είδους παροχές άλλοτε προκαλούσαν ανησυχία στους επενδυτές, σε μια χώρα που λίγο έλειψε να εγκαταλείψει το ευρώ το 2015 λόγω εκτροχιασμένων δημόσιων οικονομικών.

Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η οποία έχει οδηγήσει σε «αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης από την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της», έχει δώσει στον Μητσοτάκη δημοσιονομικό περιθώριο, που θα έκανε άλλους Ευρωπαίους ηγέτες να ζηλέψουν, παρά τη συσσώρευση χρέους άνω του 140% του ΑΕΠ, η οποία παραμένει η μεγαλύτερη στην περιοχή, γράφει επίσης το Bloomberg.

Το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής ήταν ένα απροσδόκητο πλεόνασμα του προϋπολογισμού το 2024, το οποίο αψήφησε τις προβλέψεις για έλλειμμα, ακολουθούμενο από παρόμοιες ευημερίες που προβλέπονται για φέτος. Η αντίθεση με τα κράτη από τη Γαλλία μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο, που αντιμετωπίζουν τον έλεγχο της αγοράς καθώς αγωνίζονται να τιθασεύσουν τα αχαλίνωτα ελλείμματα, είναι εντυπωσιακή, προσθέτει το Bloomberg.