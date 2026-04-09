Βολές Πλεύρη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Οι θεσμοί και οι φάκελοι κρίνονται»

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, διερωτώμενος γιατί άργησε άργησε δέκα μήνες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να στείλει την υπόθεση στη Βουλή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, ο κ. Πλεύρης είπε ότι «σεβόμαστε τους θεσμούς, αλλά και οι θεσμοί κρίνονται. Υπάρχουν τουλάχιστον από τον Ιούνιο που ήρθε οφάκελος για τον κ. Αυγενάκη και τον κ. Βορίδη στη Βουλή αυτοί οι διάλογοι».

«Μάλιστα, μέρος αυτών των διαλόγων τούς είχαμε δει, δεν είχαν έρθει για αξιολόγηση και υπήρχαν και άλλοι διάλογοι. Γιατί η Ευρωπαία εισαγγελέας τούς έστειλε μετά από δέκα μήνες και για ποιον λόγο τούς στέλνει τμηματικά;», είπε ακόμα.

«Είναι πλημμελής δουλειά [...] και δεν μπορεί η επιλογή της Ευρωπαίας εισαγελλέα να είναι ένας φάκελος που μπορεί να έρθει συνολικά, να έρχεται ανά δύο - τρεις μήνες», επισήμανε ο κ. Πλεύρης.

Παράλληλα, σχολίασε: «Δεν ξέρω αν παίζεται πολιτικό παιχνίδι, αλλά σίγουρα είναι προβληματική η επιλογή της Ευρωπαίας εισαγγελέα σε μία υπόθεση που τήν έχει στο σύνολό της, να επιλέγει να τη στέλνει τμηματικά και αυτό σίγουρα δημιουργεί έναν προβληματισμό στο πολιτικό σκηνικό».

«Δεν επηρεάζει την κυβέρνηση ως κυβέρνηση, αλλά εύλογα κάποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι αντί να δούμε μία υπόθεση συνολικά, γίνεται μία τμηματική επιλογή να παράγει πολιτικά δεδομένα. Και οι ίδιοι οι φάκελοι κρίνονται». είπε ο Θάνος Πλεύρης.