Βορίδης: «Αντισυστημικός χυλός το κόμμα Καρυστιανού – Στόχος του Τσίπρα η δεύτερη θέση»

Το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται μετά τις ανακοινώσεις των πολιτικών εγχειρημάτων της Μαρία Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, μιλώντας στο ERTNews.

Ο Μάκης Βορίδης χαρακτήρισε το πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού «ιδεολογικά συγκεχυμένο», υποστηρίζοντας ότι στερείται σαφούς πολιτικής ταυτότητας και κινείται κυρίως στον χώρο του αντισυστημικού λόγου.

Όπως ανέφερε, το νέο σχήμα αποφεύγει να αποκτήσει ξεκάθαρα ιδεολογικά χαρακτηριστικά και περιορίζεται σε γενικόλογες τοποθετήσεις και ρητορική άρνησης απέναντι στο πολιτικό σύστημα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η συγκεκριμένη πολιτική κίνηση δεν απευθύνεται στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κυρίως σε κοινό με αντισυστημικά χαρακτηριστικά ή πιο ακραίες πολιτικές τάσεις.

«Η στρατηγική Τσίπρα»

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην υπουργός εκτίμησε ότι ο βασικός του στόχος είναι η επανακατάκτηση του χώρου της Κεντροαριστεράς και η διεκδίκηση της θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να αξιοποιήσει τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και τη συνολική αδυναμία της αντιπολίτευσης, επιδιώκοντας μια «σταδιακή επιστροφή» στην εξουσία.

«Δεν τον ενδιαφέρει άμεσα η πρωτιά, αλλά να καθίσει τέσσερα χρόνια στην αξιωματική αντιπολίτευση και να επανέλθει στη συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μάκης Βορίδης άσκησε επίσης κριτική στο πολιτικό αφήγημα του Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας ασαφείς και γενικόλογες τις προγραμματικές του εξαγγελίες.

Κριτική σε Ανδρουλάκη και αντιπολίτευση

Ο πρώην υπουργός εμφανίστηκε επικριτικός και απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση δεν έχει καταφέρει να αποτελέσει ισχυρή πολιτική απειλή για την κυβέρνηση.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «μη σοβαρή στάση» σε κρίσιμα ζητήματα, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι στηρίζει την κριτική της σε αποσπασματικά ή ανεπαρκή στοιχεία.

Από την άλλη πλευρά, αναγνώρισε ότι ένα μέρος ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε την αποχή στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ευθύνη να επανασυνδεθεί με αυτούς τους πολίτες.

«Το πολιτικό σκηνικό παραμένει ρευστό»

Κλείνοντας, ο Μάκης Βορίδης υποστήριξε ότι το πολιτικό τοπίο παραμένει ανοιχτό και υπό διαμόρφωση, με τους πολίτες να αναζητούν εναλλακτικές πολιτικές εκφράσεις.

Όπως σημείωσε, η τελική επιλογή των ψηφοφόρων θα κριθεί από το ποιος μπορεί να πείσει ότι προσφέρει «σταθερή και αποτελεσματική διακυβέρνηση» την ώρα της κάλπης.