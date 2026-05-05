Βορίδης για Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Υπάρχουν νέα στοιχεία; - Έχουν για νέο στοιχείο τη συνέντευξη ενός καταδικασθέντα»

Στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε σήμερα ο Μάκης Βορίδης (5/5) κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Ταλ Ντίλιαν.
Μιλώντας στο Action24 τόνισε μεταξύ άλλων, ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει Εξεταστική Επιτροπή για τις παράνομες επιδοτήσεις καθώς δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία.
«Για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, εγώ επιμένω. Να υπάρχει πληρωμή, Να είναι παράνομη. Και αυτός που το ζητάει να ξέρει ότι η πληρωμή είναι παράνομη. Αν μου βρείτε μια τέτοια υπόθεση που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, θα σας πω να παραπεμφθεί. Αλλά να μου βρείτε έστω και μια», είπε αρχικά ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
Αναφορικά με την Εξεταστική Επιτροπή, συμπλήρωσε: «Τι να σας πω για την Εξεταστική; Ποια είναι τα νέα στοιχεία; Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είπε: μου διαβίβασε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο μια δικογραφία. Εξέτασε τη δικογραφία αυτή. Δεν βλέπω νέα στοιχεία να υπάρχουν και την αρχειοθετώ. Να τον φάνε πέσανε, να παραιτηθεί είπε ο Δικηγορικός Σύλλογος, είπαν ότι είναι ελεγχόμενος, εγκαλούμενος».
Αφού, τάχθηκε υπέρ του Εισαγγελέα, έκανε λόγο για τα νέα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε Εξεταστική Επιτροπή, λέγοντας: «Ποια είναι τα νέα στοιχεία; Νέο στοιχείο έχουμε; Ξέρετε τι λένε για νέο στοιχείο; Τη συνέντευξη ενός εκ των πρωτοδίκων καταδικασθέντων. Του κυρίου Ντίλιαν» ενώ επεσήμανε ότι ενώ δεν είπε κάπτι προανακριτικά θεωρήθηκε - κακώς - η συνέντευξη ως νέο στοιχείο.
- Ανταλλαγή συντρόφων μέρα μεσημέρι: Το μεγαλύτερο θέρετρο γυμνιστών στον κόσμο έχει καταληφθεί από swingers
- Οι Metallica live στην Αθήνα – Η ιστορία της ανόδου στον θρόνο του metal μέσα από πέντε θρυλικά άλμπουμ
- Αγνώριστος ο Bad Bunny: Γιατί εμφανίστηκε 50 χρόνια μεγαλύτερος στο Met Gala 2026
- Ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, η δήλωση «φωτιά» για τη σημαία και η άρνηση να κηδευτεί δημόσια δαπάνη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.