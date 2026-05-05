Βορίδης για Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Υπάρχουν νέα στοιχεία; - Έχουν για νέο στοιχείο τη συνέντευξη ενός καταδικασθέντα»

Στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε σήμερα ο Μάκης Βορίδης (5/5) κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Ταλ Ντίλιαν.

Μιλώντας στο Action24 τόνισε μεταξύ άλλων, ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει Εξεταστική Επιτροπή για τις παράνομες επιδοτήσεις καθώς δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία.

«Για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, εγώ επιμένω. Να υπάρχει πληρωμή, Να είναι παράνομη. Και αυτός που το ζητάει να ξέρει ότι η πληρωμή είναι παράνομη. Αν μου βρείτε μια τέτοια υπόθεση που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, θα σας πω να παραπεμφθεί. Αλλά να μου βρείτε έστω και μια», είπε αρχικά ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Αναφορικά με την Εξεταστική Επιτροπή, συμπλήρωσε: «Τι να σας πω για την Εξεταστική; Ποια είναι τα νέα στοιχεία; Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είπε: μου διαβίβασε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο μια δικογραφία. Εξέτασε τη δικογραφία αυτή. Δεν βλέπω νέα στοιχεία να υπάρχουν και την αρχειοθετώ. Να τον φάνε πέσανε, να παραιτηθεί είπε ο Δικηγορικός Σύλλογος, είπαν ότι είναι ελεγχόμενος, εγκαλούμενος».

Αφού, τάχθηκε υπέρ του Εισαγγελέα, έκανε λόγο για τα νέα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε Εξεταστική Επιτροπή, λέγοντας: «Ποια είναι τα νέα στοιχεία; Νέο στοιχείο έχουμε; Ξέρετε τι λένε για νέο στοιχείο; Τη συνέντευξη ενός εκ των πρωτοδίκων καταδικασθέντων. Του κυρίου Ντίλιαν» ενώ επεσήμανε ότι ενώ δεν είπε κάπτι προανακριτικά θεωρήθηκε - κακώς - η συνέντευξη ως νέο στοιχείο.