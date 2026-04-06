Βορίδης για Κωνσταντοπούλου: «Αντιμετωπίζεται με επιείκεια, υπάρχουν νομικά εργαλεία για να αντιμετωπιστεί»

Στη Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε ο Μάκης Βορίδης όταν ρωτήθηκε σχετικά, με αφορμή την συμμετοχή της στη δίκη των Τεμπών ως δικηγόρος οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας.

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι γνωστό πρόσωπο όχι μόνο στην πολιτική, είναι γνωστό πρόσωπο και στα δικαστήρια. Έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές με την συμπεριφορά της γιατί δεν επιτρέπει την διεξαγωγή των δικών και χρησημοποιεί καταχρηστικά διάφορα μέσα» είπε αρχικά ο Κ.Βορίδης.

Όπως επισημανέ ακόμα και σε δίκη στη Γαλλία την βγάλανε έξω. «Ήταν συνήγορος σε μια δίκη η κυρία Κωνσταντοπούλου στη Γαλλία και κατέληξαν να την βγάλουν έξω. Η συμπεριφορά αυτή είναι γνωστή. Όταν προξενείς σειρά αποφάσεων και δηλώσεων της ενώσεως δικαστων και εισαγγελέων, δείχνουν ότι υπάρχειο ένα βαθύ θεσμικό πρόβλημα. Κατά τη γνώμη μου αντιμετωπίζεται με επιείκια».

Τόνισε ότι η έννομη τάξι έχει εργαλεία για να αντιμετωπίσει αυτές τις συμπεριφορές. Πρέπει να ενεργοποιηθούν αυτά τα νομικά εργαλεία για να αντιμετωπιστεί η συμπεριφορά της».