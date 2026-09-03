Βουλευτής της ΝΔ ζητά να επιτρέπεται η οπλοκατοχή στους ιερείς – Τι απαντά το υπουργείο

Στη Βουλή έφερε το ζήτημα της απαγόρευσης οπλοκατοχής για τους κληρικούς ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Νικολακόπουλος, ζητώντας από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να διευκρινίσει το νομικό πλαίσιο που αποκλείει τους ιερείς από τη δυνατότητα κατοχής κυνηγετικού όπλου και συμμετοχής στη νόμιμη θήρα.

Ο βουλευτής επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, την αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου και το δικαίωμα ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο εξακολουθεί να δικαιολογείται η συγκεκριμένη εξαίρεση για τους κληρικούς.

Στην απάντησή του, που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος ξεκαθαρίζει ότι το ισχύον πλαίσιο προβλέπει πλήρη απαγόρευση της οπλοκατοχής και της οπλοχρησίας από κληρικούς και μοναχούς, ανεξάρτητα από τον βαθμό τους. Η απαγόρευση αφορά και τη χρήση όπλων για θήρα.

Το υπουργείο επικαλείται την απόφαση 2569/1990 του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έχει εξετάσει το συγκεκριμένο ζήτημα υπό το πρίσμα του άρθρου 3 του Συντάγματος και του ειδικού καθεστώτος που διέπει τις σχέσεις Πολιτείας και Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Παράλληλα, στην απάντηση γίνεται αναφορά σε έγγραφα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, τα οποία έχουν αποσταλεί στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. τα προηγούμενα χρόνια. Όπως επισημαίνεται, από τα έγγραφα αυτά προκύπτει ότι η απαγόρευση οπλοκατοχής και οπλοχρησίας αφορά το σύνολο των κληρικών, χωρίς εξαίρεση για κυνηγετική δραστηριότητα.

Ο υφυπουργός σημειώνει ότι η διοικητική πρακτική της Ελληνικής Αστυνομίας βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία περί όπλων, σε συνδυασμό με το συνταγματικό πλαίσιο που αφορά τις σχέσεις Πολιτείας και Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, τους σχετικούς ιερούς κανόνες, τις αποφάσεις των αρμόδιων εκκλησιαστικών οργάνων και τη σχετική νομολογία.

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Νικολακόπουλος είχε υποστηρίξει στην ερώτησή του ότι το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην ελληνική περιφέρεια, όπου η κυνηγετική δραστηριότητα αποτελεί μέρος της τοπικής κοινωνικής ζωής και παράδοσης. Όπως ανέφερε, αρκετοί κληρικοί επιθυμούν να συμμετέχουν στη νόμιμη θήρα, τηρώντας τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους υπόλοιπους πολίτες.