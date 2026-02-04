Βουλή: Κρατά την ασυλία του ο Δημήτρης Κουτσούμπας - Αίρεται για τον Δημήτρη Μάντζο

Να διατηρήσει την ασυλία του ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για τη μήνυση του Κωνσταντίνου Πλεύρη εναντίον του που αφορά τη διαχείριση των οικονομικών του κόμματος του, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής.

Κατά της άρσης ασυλίας του κ. Κουτσούμπα ψήφισαν 257 βουλευτές από κυβέρνηση και αντιπολίτευση, υπέρ ψήφισαν οι τέσσερις ανεξάρτητοι βουλευτές, Ιωάννης Δημητροκάλης, Νίκος Βρεττός, Γιώργος Μανούσος και Διονύσης Βαλτογιάννης.

Οι 8 βουλευτές από τη «Νίκη» δήλωσαν «παρών», ενώ η Ελληνική Λύση απείχε από την ψηφοφορία, όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Βουλή: «Safe» ο Κουτσούμπας, στο «κανναβάτσο» ο Μάντζιος

Ταυτόχρονα, η Ολομέλεια υπερψήφισε την άρση ασυλίας του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρη Μάντζου, την οποία είχε ζητήσει και ο ίδιος, και αφορούσε την μήνυση του Βασίλη Στίγκα εναντίον του, για τις αναφορές του περί σχέσεων του πρώην επικεφαλής του κόμματος των «Σπαρτιατών» με τον καταδικασμένο στέλεχος της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη. Υπέρ της άρσης ασυλίας του κ. Μάντζου, ψήφισαν 198 βουλευτές, κατά 72, ενώ 8 βουλευτές δήλωσαν «παρών».

Διαβάστε ακόμα: Δένδιας: «Ελλάδα και Ισραήλ δεν αποκλείουν την Τουρκία - Δεν βοηθά στον διάλογο η λογική η Γαλάζια Πατρίδα»

«Ψευδή, ανυπόστατη καταγγελία και απαράδεκτη απόπειρα πολιτικής δίωξης» χαρακτήρισε τη μήνυση εναντίον του από τον συνήγορο της Χρυσής Αυγής Κωνσταντίνο Πλεύρη, ο κ. Κουτσούμπας.

«Το ΚΚΕ τηρεί τις διατυπώσεις της νομοθεσίας για τα οικονομικά των κομμάτων, δηλώνει κανονικά τα έσοδα του από συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, τα δημοσιοποιεί στον ετήσιο ισολογισμό του. Όλα αυτά δίνονται και ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές και την αρμόδια επιτροπή ελέγχου της Βουλής στην οποία συμμετέχουν και μέλη των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας… Ταυτόχρονα το ΚΚΕ είναι απολύτως συνεπές σε όλες τις φορολογικές του υποχρεώσεις μέχρι το τελευταίο ευρώ και εξυπηρετεί κανονικά τα δάνεια του», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας και συμπλήρωσε: «Το μόνο που δεν δέχεται το ΚΚΕ είναι να δίνει λίστες με ονόματα και προσωπικά στοιχεία των μελών και φίλων του που επιθυμούν να το στηρίξουν, και να γίνονται ”φέιγ βολάν”».

«Είναι προφανές ότι η πράξη για την οποία εγκαλούμαι συνδέεται με την πολιτική και κοινοβουλευτική δραστηριότητα τη δική μου και συνολικά του ΚΚΕ ενώ η μήνυση σε βάρος μου υποκρύπτει σαφώς και μόνο πολιτική σκοπιμότητα. Συνεπώς σύμφωνα με τα άρθρα του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής δεν πρέπει να αρθεί η ασυλία και φυσικά δεν συναινώ», κατέληξε ο κ. Κουτσούμπας.