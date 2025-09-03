Μενού

Το challenge Μητσοτάκη στο TikTok: 11 κυβερνητικές παρεμβάσεις σε ένα λεπτό

O Kυριάκος Μητσοτάκης σε ένα «πρωτότυπο» challenge στο TikTok.

Reader symbol
Newsroom
Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε ένα «πρωτότυπο» challenge στο TikTok.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, προσπάθησε να πει σε ένα λεπτό «όσα κάναμε τον προηγούμενο μήνα».

Στη συνέχεια απαριθμεί μία σειρά πρωτοβουλιών της κυβέρνησης φτάνοντας σε 11 παρεμβάσεις.

«Εδώ κάτι αλλάζει, ή  εδώ πολλά αλλάζουν. Και συνεχίζουμε!», κατέληξε ο πρωθυπουργός. 

Δείτε το βίντεο στο TikTok:

@kyriakosmitsotakis_

Πάμε να κάνουμε ένα challenge;

♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΠΟΛΙΤΙΚΗ