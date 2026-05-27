Σαφής και ξεκάθαρος ήταν ο μετεωρολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Καλλιάνος γύρω από σενάρια που τον θέλουν να σκέφτεται τη μετακίνησή του σε πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

Σε δημόσιο βίντεό του στο Facebook, ο Γιάννης Καλλιάνος δήλωσε ότι «δεν έχει να πάει πουθενά».

«Όσοι με γνωρίζουν όλα αυτά τα χρόνια, γνωρίζουν πολύ καλά πως πορεύομαι πάντα με καθαρές θέσεις και χωρίς πολιτικές μετακινήσεις εντυπωσιασμού. Ο στόχος μου ήταν και παραμένει να είμαι χρήσιμος στην κοινωνία, στους πολίτες που με εμπιστεύονται και στους ανθρώπους που με έστειλαν στη Βουλή, οι οποίοι άνθρωποι προέρχονται από τη ΝΔ.

Προσωπικά ποτέ δεν πίστεψα στις λογικές διχασμού και δημιουργίας στρατοπέδων μέσα στον ίδιο πολιτικό χώρο. Αντιθέτως πιστεύω ότι η παράταξη δυναμώνει μέσα από την ενότητα, τη σύνθεση και τον αλληλοσεβασμό ανθρώπων που έχουν κοινές αγωνίες για την πατρίδα», ανέφερε ο Γιάννης Καλλιάνος και κατέληξε:

«Τον κύριο Σαμαρά, ως πρώην πρωθυπουργό τον σέβομαι απολύτως. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ δεν έχω να πάω πουθενά».

Πρόσθεσε ακόμα: «Αυτό που εύχομαι είναι ενότητα και σοβαρότητα, όχι διαρκή σενάρια διάσπασης, αποχωρήσεων και πολιτικών μετακινήσεων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι πολίτες περιμένουν «λύσεις, δουλειά και ουσία» και όχι «παραπολιτικά παιχνίδια και ιστορίες επιστημονικής φαντασίας».

Ο Γιάννης Καλλιάνος απέδωσε τα σχετικά σενάρια σε κύκλους που, όπως είπε, έχουν και στο παρελθόν κατασκευάσει «ειδήσεις» γύρω από το πρόσωπό του. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι το 2019 και το 2023 κάποιοι έγραφαν πως μιλούσε δήθεν «σε άδειες καρέκλες» στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις.

«Τελικά, οι πολίτες απάντησαν μόνοι τους», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι το 2019 εξελέγη με 20.000 σταυρούς και τέσσερα χρόνια αργότερα με 30.000 ψήφους.

Κλείνοντας, επέλεξε έναν πιο προσωπικό τόνο, λέγοντας ότι αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια τέτοιου είδους «πληροφορίες» «με χαμόγελο και με κράνος, αν είμαι με τη μηχανή».