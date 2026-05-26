Καραμανλής - Σαμαράς: Η συνάντηση των πρώην πρωθυπουργών στην παρουσίαση του βιβλίου Αρβανιτόπουλου - Φίλη

Με υψηλούς προσκεκλημένους, όπως τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ομιλητή τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, τον Χρήστο Σταϊκούρα, και πολλά ακόμη προβεβλημένα στελέχη από τον χώρο της πολιτικής, των ΜΜΕ και την ακαδημαϊκή κοινότητα, ξεκίνησε στο Μέγαρο Μουσικής η παρουσίαση του βιβλίου των Αρβανιτόπουλου και Φίλη «Η Νέα Παγκόσμια Τάξη».

Η χειραψία Καραμανλή - Σαμαρά

Το βίντεο του Orange Press Agency κατέγραψε την άφιξη του Κώστα Καραμανλή και τη χειραψία του με τον Αντώνη Σαμαρά.

Στην ομιλία του Κώστα Καραμανλή όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ αναμένεται να υπάρξουν αιχμές προς την κυβέρνηση για την υπόθεση των παρακολουθήσεων αλλά και για τα ελληνοτουρκικά.

Από την άλλη ο Αντώνης Σαμαράς ερωτηθείς αν πρόκειται να προχωρήσει στην ίδρυση ενός νέου κόμματος απέφυγε να δώσει απαντήσεις στις κάμερες.

Στην εκδήλωση δίνουν επίσης το παρών ακόμα ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας επί ΣΥΡΙΖΑ Ευάγγελος Αποστολάκης, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, και οι: Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Μιχάλης Παπαδόπουλος, Χρήστος Σταϊκούρας, Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Κώστας Σκρέκας, Χαράλαμπος Αθανασίου, Γιώργος Βλάχος, Διονύσης Σταμενίτης, Μάνος Κόνσολας και Βασίλης Υψηλάντης.