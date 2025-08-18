«Δεν είναι ''περιστατικό''»: Παρέμβαση Κωνσταντοπούλου για τη γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι

Με αφορμή τη νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε σήμερα στο Χαλάνδρι, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, προχώρησε σε οξεία δημόσια παρέμβαση, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για συστηματική αδράνεια απέναντι στην έμφυλη βία.

Κάνει λόγο για πολιτική επιλογή εγκατάλειψης των θυμάτων και επισημαίνει ότι η άρνηση ποινικοποίησης της γυναικοκτονίας συνιστά σαφές μήνυμα ανοχής στη βία κατά των γυναικών.

Παράλληλα, καταδικάζει τη ρητορική κυβερνητικών στελεχών και τονίζει ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα συνεχίσει να διεκδικεί ουσιαστικά μέτρα προστασίας.

Διαβάστε ακόμα: Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Τη σκότωσε επειδή τον διέβαλλε σε γνωστούς - Τι ισχυρίστηκε ο 28χρονος

H παρέμβαση της Ζωής Κώνσταντοπούλου

«Άλλη μια γυναικοκτονία σήμερα, στο Χαλάνδρι. Άλλη μια γυναίκα άγρια δολοφονημένη, από άνδρα που θεώρησε ότι έχει εξουσία ζωής ή θανάτου επάνω της.

Κι άλλη μια γυναικοκτονία χθες στην Κύπρο.

Κι άλλη μια γυναίκα μαχαιρωμένη προχθές, νοσηλεύεται στα Χανιά.



Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη συνειδητά αρνείται την λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας, πραγματικής προστασίας των θυμάτων, ποινικοποίησης της γυναικοκτονίας.

Εκπέμπει ως πρότυπο, στη Βουλή και στον δημόσιο λόγο, το μάτσο-μήνυμα της επιβολής και της υποτίμησης της γυναίκας, καλλιεργεί τον σεξισμό και τον μισογυνισμό, που τον υφίστανται και οι γυναίκες πολιτικές αντίπαλοι, σε δημόσια θέα.

Διαφημίζει ότι δεν πρόκειται ποτέ να ποινικοποιήσει την γυναικοκτονία (ενώ άλλα ευρωπαϊκά κράτη το έχουν ήδη πράξει ως ελάχιστο πρώτο βήμα και πολιτικό μήνυμα αποφασιστικότητας για την πάταξη της έμφυλης βίας).



Την συνταρακτική δολοφονία της Κυριακής Γρίβα μπροστά στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων, ενώ μιλούσε με τον εκφωνητή του 100, όπου την είχαν παραπέμψει οι αστυνομικοί του ΑΤ στις 1/4/2024 ο κ. Μητσοτάκης την είχε χαρακτηρίσει «περιστατικό»…



Το σημερινό ανακοινωθέν της Αστυνομίας για τη νέα γυναικοκτονία, ντροπιαστικό: έμμεσοι υπαινιγμοί ότι δεν υπήρξε καταγγελία, άρα πάλι έφταιγε το θύμα, και προσπάθεια αντιμετάθεσης ευθυνών: οι αρμόδιοι αστυνομικοί «δεν ήξεραν» τον Μάρτιο, όταν το θύμα απευθύνθηκε στις αρχές, όπως συνολικά η Κυβέρνηση είναι διαρκώς ανήξερη…



Έχω αναφερθεί επίσημα στο θέμα, με 50 επίκαιρες ερωτήσεις μου, οι περισσότερες στον Πρωθυπουργό. Με στοιχεία, εμπεριστατωμένη ανάλυση και συγκεκριμένες προτάσεις. Περισσότερες από 40 φορές ο κ. Μητσοτάκης αρνήθηκε να απαντήσει, ενώ είχε υποχρέωση. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει καταθέσει στη Βουλή, με εκατοντάδες κατά κυριολεξία παρεμβάσεις, σειρά προτάσεων και μέτρων για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, του bullying, της γυναικοκτονίας.



Οι μόνες απαντήσεις που λάβαμε είναι οι απαξιωτικές επιθέσεις Υπουργών και οι κακοποιητικές απαντήσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού, που στην τελευταία του ομιλία μου απηύθυνε την έκφραση «σταματήστε να γκαρίζετε», εμμένοντας σε αυτό το πρότυπο «πολιτικής» και διατηρώντας σε θέσεις Υπουργών και Υφυπουργών πρόσωπα που αντιστρατεύονται ακόμη και τον θεμελιώδη σεβασμό στην ισότητα: «βιολογικό θέμα οι γυναικοκτονίες», κατά τον Υφυπουργό Υγείας που ούτε ανακάλεσε ούτε αποπέμφθηκε.



Η Κυβέρνηση ήξερε. Και ξέρει.

Και ήθελε και θέλει να αφήνει απροστάτευτα τα θύματα.

Δεν είναι «περιστατικό» η σημερινή γυναικοκτονία. Είναι δυστυχώς πολιτική επιλογή εγκατάλειψης των θυμάτων και ενθάρρυνσης των βίαιων συμπεριφορών σε βάρος των γυναικών.



Η Πλεύση Ελευθερίας θα συνεχίσει να παλεύει και να φωνάζει και εγώ προσωπικά δεν θα πάψω να μάχομαι, να παρεμβαίνω και να μιλώ μέχρι κάθε γυναίκα να είναι ασφαλής.»