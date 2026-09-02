Δεν εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Ακρίτα - Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία η Έλενα Ακρίτα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για την εκλογή στη θέση της Ε' Αντιπροέδρου της Βουλής, με αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί η εκλογή της στο αξίωμα.

Στη σχετική διαδικασία προσήλθαν και ψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές. Η υποψηφιότητα της κ. Ακρίτα έλαβε 119 θετικές ψήφους («Ναι»), ενώ η πλειοψηφία του σώματος, με 169 βουλευτές, επέλεξε τη στάση του «Παρών».

Κατόπιν της διαμόρφωσης αυτού του αποτελέσματος, η θέση παραμένει κενή.

Στο «κόκκινο» το κλίμα στη Βουλή για την Ακρίτα

Ολοκληρώθηκε η μυστική ψηφοφορία για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθεί η Έλενα Ακρίτα στη θέση αντιπροέδρου της Βουλής, με το αποτέλεσμα να αναμένεται μετά την καταμέτρηση των ψήφων.

Η διαδικασία εξελίχθηκε σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο πολιτικό σκηνικό, με σφοδρές αντιπαραθέσεις μεταξύ κυβέρνησης, αντιπολίτευσης και Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο προεδρεύων Πάρις Κουκουλόπουλος ανακοίνωσε ότι η συνεδρίαση θα διακοπεί και θα συνεχιστεί στις 12:30, ώρα προγραμματισμένης ψηφοφορίας. Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του Παναγιώτη Δουδωνή, ζήτησε να δοθεί χρόνος σε κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και πολιτικούς αρχηγούς.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε «προσπάθεια φίμωσης» με τη συνδρομή του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για «κοινοβουλευτική κατάπτωση» και για προσπάθεια της ΝΔ να εμποδίσει την εκλογή γυναίκας στο προεδρείο. Επιτέθηκε προσωπικά στον Κουκουλόπουλο, κατηγορώντας τον ότι «παρέχει υπηρεσίες στην κυβερνητική πλειοψηφία».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης επέμεινε ότι πρέπει να δοθεί χρόνος στα κόμματα να τοποθετηθούν, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα «σοβαρό» και κάνοντας λόγο για «φθόνο» απέναντι σε μία γυναίκα που «τόλμησε να θέσει ζήτημα για την πρωθυπουργική οικογένεια».

Η Κωνσταντοπούλου μίλησε για «υπόγεια σύμπραξη ΠΑΣΟΚ – ΝΔ», κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι «κάνει πλάτες» στην κυβέρνηση. Υποστήριξε ότι αντίστοιχη συνεννόηση είχε υπάρξει και για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Θύμισε ότι «από την εποχή Σημίτη έχει να συμβεί μπλοκάρισμα εκλογής γυναίκας αντιπροέδρου».

Ο Κουκουλόπουλος απάντησε με οξύ ύφος: «Αφήστε τους εξυπνακισμούς και τη χυδαιότητα απέναντί μου».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης μίλησε για «υποκρισία», υπενθυμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είχε ψηφίσει τον υποψήφιο της Πλεύσης πριν τρία χρόνια, ενώ η Πλεύση είχε καταψηφίσει την μοναδική γυναίκα υποψήφια αντιπρόεδρο που είχε προτείνει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, την Όλγα Γεροβασίλη.