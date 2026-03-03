Δένδιας από Κύπρο: «Η Ελλάδα θα δώσει όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο με βάση τις δυνατότητες της»

Στις πρώτες του δηλώσεις προχώρησε ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, λίγο μετά την άφιξη του στο προεδρικό μέγαρο της Λευκωσίας, όπου τον υποδέχτηκε ο ομόλογος του, Βασίλης Πάλμας, μετά τον κόκκινο συναγερμό που σήμανε χτες στη Μεγαλόνησο εξαιτίας τους χτυπήματος με drone Shahed στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

«Ήρθα να μεταφέρω σε σένα, στον Βασίλη και στον κυπριακό λαό τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού» ανέφερε απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συμπληρώνοντας ότι «η Ελλάδα θα δώσει όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο, με βάση τις δυνατότητες της».

Ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι «οι στιγμές για την ευρύτερη περιοχή μας είναι δύσκολες, όμως η Ελλάδα θέλει να δηλώσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ο οποίος ενέχει και συμβολισμό και ουσία, την πρόθεση της να παράσχει κατά το δυνατό, μέσα στα πλαίσια των δυνάμεων και των δυνατοτήτων της, όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο και στον κυπριακό λαό».

Πρόσθεσε ότι θα συζητήσει με τον ομόλογο του, Βασίλη Πάλμα, τα πρακτικά μέρη αυτής της βοήθειας και θα δουν τι άλλο μπορούν να κάνουν. «Είμαστε συνολικά και απολύτως στη διάθεση σας» υπογράμμισε ο υπουργός Άμυνας, σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο Κύπρου.

Ο κ. Δένδιας έφτασε στο προεδρικό μέγαρο της Λευκωσίας λίγο μετά τις 11 το πρωί, όπου τον υποδέχτηκε ο ομόλογος του, Βασίλης Πάλμας.

Η ελληνική κυβέρνηση επιδεικνύοντας άμεσα αντανακλαστικά έλαβε την απόφαση να αποστείλει στην Κύπρο δύο ζεύγη F-16 και δύο φρεγάτες, τον «Κίμωνα» και τα «Ψαρά», ενεργοποιώντας το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας - Κύπρου. Τον κ. Δένδια συνοδεύει στη Λευκωσία ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης.