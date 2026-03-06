Δένδιας: Patriot και δύο F-16 μεταφέρονται στη Βόρεια Ελλάδα για την αντιβαλλιστική κάλυψη της Βουλγαρίας

Άμεση πράξη γίνεται η υπόσχεση του Νίκου Δένδια για παροχή αντιβαλλιστικής κάλυψης της Βουλγαρίας, καθώς με απόφαση του ΚΥΣΕΑ και της κυβέρνησης αναμένεται, εντός των επόμενων ωρών στο βόρειο τμήμα της ελληνικής επικράτειας, να μεταφερθεί πυροβολαρχία Patriot, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Επίσης, ένα ζεύγος F-16 αναμένεται να μεταφερθεί μόνιμα σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας, έχοντας μοναδική αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης στη Βουλγαρία.

Επιπρόσθετα, αποστέλλονται δύο Ανώτεροι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας στο Κέντρο Επιχειρήσεων των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων, στη Σόφια.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας νωρίτερα επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα βοηθήσει στην αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Βούλγαρο ομόλογό του, Ατανάς Ζαπριάνοφ.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε ότι «συνομίλησα εκ νέου με τον Βούλγαρο ομόλογό μου κ. Ατανάς Ζαπριάνοφ και τον ενημέρωσα ότι η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν».

