ΔΕΘ 2025: Τι περιλαμβάνουν οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για τις πολεοδομίες - Τι αλλάζει στη λειτουργία τους

Σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή κατά την οποία η κυβέρνηση καλείται να ανακτήσει τον έλεγχο των πρωτοβουλιών και να κάνει άλματα για να περιορίσει τη φθορά που καταγράφει, η εβδομάδα που ξεκινά εστιάζεται στο πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στη ΔΕΘ και στα διλήμματα που θα θέσει.

Στο επίκεντρο των μέτρων βρίσκονται η μεσαία τάξη και οι οικογένειες για τους οποίους σχεδιάζονται φοροελαφρύνσεις, ώστε να μειωθεί το μεγάλο βάρος που σηκώνουν, ενώ οι παρεμβάσεις έχουν στόχο να αντιμετωπίσουν και την ακρίβεια που ροκανίζει τα εισοδήματα.

ΔΕΘ 2025: Οι φοροελαφρύνσεις στη μεσαία τάξη

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες το οικονομικό επιτελείο προσανατολίζεται στη μείωση της φορολογικής κλίμακας στο 18% από το 22% για τα εισοδήματα από 10.000 έως 16.000 ευρώ καθώς και στη μείωση του συντελεστή 45% στο 42% για εκείνα από 40.000 έως 50.000 ευρώ. Παράλληλα, εξετάζεται η αύξηση του πρόσθετου αφορολόγητου για κάθε παιδί από τα 1.000 στα 1.500 έως 2.000 ευρώ, αλλά και του βασικού αφορολόγητου για μισθωτούς και συνταξιούχους στα 10.000 ευρώ από 8.632. Επιπλέον, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα μειωθεί ο συντελεστής φορολόγησης για τα εισοδήματα από ενοίκια στο 5 έως 7% από 15% σήμερα για τα πρώτα 12.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση στόχος των μέτρων είναι να έχουν άμεσο αποτύπωμα στην τσέπη των πολιτών.

Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να περιγράψει εκτενώς και το διεθνές περιβάλλον καθώς και την πολιτική κρίση στη Γαλλία, ώστε να θέσει εκ νέου το διακύβευμα της πολιτικής σταθερότητας στην Ελλάδα, ως μοχλό οικονομικής προόδου που παρέχει τη δυνατότητα επιστροφής του μερίσματος της ανάπτυξης στους πολίτες. Και την περασμένη εβδομάδα άλλωστε από τη Θεσσαλονίκη υπεραμύνθηκε μιας μονοκομματικής κυβέρνησης η οποία μπορεί να φέρνει πιο γρήγορα αποτελέσματα σε όλα τα κρίσιμα πεδία, ενώ έχοντας δηλώσει ότι θα διεκδικήσει μία τρίτη τετραετία με τη ΝΔ αναμένεται να καταδείξει τη ΝΔ ως τη μοναδική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα και την πρόοδο.

ΔΕΘ 2025: Το μήνυμα του Πρωθυπουργού

Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη στο γραφείο του την ομιλία του και τις επόμενες ημέρες θα βάλει τις τελικές πινελιές. Το μήνυμα που θα σταλεί πάντως είναι ότι τα οικονομικά μέτρα είναι απόρροια της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής που συνδυάζει τη δημοσιονομική υπευθυνότητα με την κοινωνική ευαισθησία, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα παθογένειες του παρελθόντος όπως η φοροδιαφυγή από τα έσοδα της οποίας χρηματοδοτούνται μέτρα υπέρ της κοινωνίας.

Με ενδιαφέρον αναμένονται και οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον εκσυγχρονισμό του τρόπου λειτουργίας των Πολεοδομιών. Ο ίδιος έχει προϊδεάσει για μία ριζική αναδιάρθρωση κατά το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο παραπέμποντας για λεπτομέρειες στη ΔΕΘ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Δήμοι θα διατηρήσουν μόνο την αρμοδιότητα του πολεοδομικού σχεδιασμού ενώ οι εκδόσεις αδειών και οι έλεγχοι θα μεταβιβαστούν κεντρικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Στο μεταξύ σήμερα ξεκινάνε τις περιοδείες τους στη Βόρεια Ελλάδα τα κλιμάκια Υπουργών και βουλευτών της ΝΔ. Μέχρι την Παρασκευή 54 κυβερνητικά στελέχη έχει προγραμματιστεί να επισκεφτούν 16 νομούς σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και σε Ανατολική Μακεδονία Θράκη, καθώς και Δήμους της Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης.