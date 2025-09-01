Από μέρα σε μέρα αναμένεται να οριστικοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως θα φτάνει τα 1,5 δισ. ευρώ και θα στηρίζεται στην υπεραπόδοση της οικονομίας και τα αυξημένα φορολογικά έσοδα.

Διαβάστε ακόμα: Μητσοτάκης: «Προστατεύουμε τη νόμιμη υπερωριακή εργασία - Θα παρέμβουμε αν δεν πέσουν οι τιμές ενέργειας»

ΔΕΘ 2025: Τα μέτρα που φαίνεται να «κλειδώνουν»

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το πακέτο θα περιλαμβάνει:

Αλλαγές στη φορολογική κλίμακα με έμφαση στα εισοδήματα 20.000 – 40.000 ευρώ, που θα επιφέρουν ελαφρύνσεις και σε χαμηλότερα στρώματα.

Αύξηση αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά, ανάλογα με τον αριθμό τέκνων.

Παρεμβάσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των μη μισθωτών.

Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για περίπου 600.000 συνταξιούχους που αποχώρησαν πριν το 2016, ώστε να λαμβάνουν κανονικά τις ετήσιες αυξήσεις.

Εισοδηματική ενίσχυση των ενστόλων, με αυξήσεις στις αποδοχές τους.

ΔΕΘ 2025: Το στοίχημα για την στεγαστική πολιτική και την οικονομία

Στόχος της κυβέρνησης είναι να εστιάσει και στην στεγαστική πολιτική. Το σχέδιο περιλαμβάνει πλέγμα κινήτρων για ιδιοκτήτες και διευκολύνσεων για ενοικιαστές, με στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών. Ανακοινώσεις θα υπάρξουν και για το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, ενώ παράλληλα προγραμματίζεται παράταση της αναστολής ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα έως το 2026.

Με αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση προχωρά στην τελική ευθεία για το πακέτο της ΔΕΘ, το οποίο θα παρουσιαστεί επισήμως από τον πρωθυπουργό το Σαββατοκύριακο.

