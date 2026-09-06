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ΔΕΘ: Ο Ριζοσπάστης την «είπε» στον Μητσοτάκη: «Ελπίζω να μη μας αποκλείσετε για 4η χρονιά»

Στη συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη 90ή ΔΕΘ, ο Ριζοσπάστης φρόντισε να παρέμβει, με μια σαφή αιχμή: «Ελπίζω να μην μας αποκλείσετε για τέταρτη χρονιά».

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Η συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ
Η συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ
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Σε οξύ τόνο αποφάσισε ο δημοσιογράφος του Ριζοσπάστη να απευθυνθεί στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, όταν αυτός ανέφερε πως ο χρόνος είναι περιορισμένος και μένουν ακόμα λίγες ερωτήσεις στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου του πρωθυπουργού στην 90η ΔΕΘ.

Με αφορμή τη διαδικασία των ερωτήσεων, η δημοσιογράφος παρενέβη και, με εμφανή αιχμή, ανέφερε: «Ελπίζω να μην μας αποκλείσετε για τέταρτη χρονιά», επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της μη συμμετοχής της εφημερίδας στις ερωτήσεις των προηγούμενων ετών.

Η ατάκα προκάλεσε στιγμιαία αμηχανία στην αίθουσα, καθώς το θέμα είχε ήδη αποτελέσει αντικείμενο έντονης κριτικής τις προηγούμενες χρονιές. Στην 90ή ΔΕΘ, λοιπόν, ο «Ριζοσπάστης» φρόντισε να κάνει εγκαίρως την υπενθύμιση, πριν ακόμη φανεί αν θα συνεχίσει η παράδοση για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Τελικά ο Ριζοσπάστης κατέθεσε ερώτηση στην συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφορικά με την Ασπίδα του Αχιλλέα και την συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τον αντιβαλλιστικό και αντι-drone θόλο, κόστους 3 δις. Συγκεκριμένα έκανε λόγο για τις δεσμεύσεις του πρωθυπουργού αναφορικά με την μη εμπλοκή της χώρας στους πολέμους που βρίσκονται εν εξελίξει, την ίδια στιγμή που οι εμπλεκόμενοι του πολέμου τονίζουν πως στόχοι αποτελούν όσοι φιλοξενούν βάσεις του ΝΑΤΟ.

Το ερώτημα είναι λοιπόν εάν η ύπαρξη του θόλου μπορεί να γίνει στόχος αντιποίνων από Ρωσία και Ιράν.

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