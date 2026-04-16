Δευτερολογία Ανδρουλάκη: «Απατηλό όνειρο του Μητσοτάκη η τρίτη θητεία»

Σκληρή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την για τη δημιουργία ενός πελατειακού και αδιαφανούς κράτους, μιλώντας στη Βουλή κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας του, στα πλαίσια της προ Ημερησίας Διατάξεως συζήτηση, η οποία προέκυψε με πρωτοβουλία του ιδίου, με θέμα «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα».

«Απατηλό όνειρο» αποκάλεσε την βλέψη του πρωθυπουργού για τρίτη θητεία ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την έναρξη της δευτερολογίας του, ενώ καταδίκασε την σιωπή του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Ντίλιαν και όσα έχει αναφέρει σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών.

«Θα καταργήσετε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με ένα νόμο και ένα άρθρο; Πείτε το κ. Μητσοτάκη» αναρωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη.

Στην συνέχεια, σχολίασε τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού για το παρελθόν του ΠΑΣΟΚ και τα λόγια του Θεόδωρου Πάγκαλου σχετικά με τα ρουσφέτια. Κατόπιν, επιτέθηκε στον Μητσοτάκη χρησιμοποιώντας λόγια του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην αυτοβιογραφία του.

«Αυτά που έκανε η Δεξιά το ’50 με ρουσφέτια, αυτά κάνει και σήμερα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ» τόνισε. «Εσείς κάνατε παραμάγαζο την ΕΥΠ», είπε αναφερόμενος στον «σκληρό πυρήνα των υποκλοπών».

«Αντί ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών να κινηθεί προς άσκηση διώξεων έστειλαν αυτοβούλως τη δικογραφία που όσο κάνει βόλτες μεταξύ Ευελπίδων και Αλεξάνδρας κάθε μέρα θα παραγράφονται αξιόποινες πράξεις», τόνισε.

«Η άρση του απορρήτου για τον Κωστή Χατζηδάκη γίνεται με επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι, θέλουμε να μάθουμε», συνέχισε ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανήλθε στο θέμα του Μακάριου Λαζαρίδη, τονίζοντας ότι παραδέχτηκε ότι παρανόμησε. «Θα τον κρατήσετε ή θα τον διώξετε;», ρώτησε τον Πρωθυπουργό.