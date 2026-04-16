Δευτερολογία Πέρκα: «Ο Μητσοτάκης παρουσίασε μια εικονική πραγματικότητα του Κράτους Δικαίου»

Πυρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν απάντησε, ούτε στοιχειωδώς, στα καίρια ερωτήματα της αντιπολίτευσης, έριξε η πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, κατά τη δευτερολογία της στη Βουλή, στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το κράτος δικαίου.

H ίδια τον κατηγόρησε ότι παρουσίασε μια «εικονική πραγματικότητα» του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, διερωτώμενη αν «έγινε συνειδητά η παρανόηση της έννοιας του κράτους δικαίου ή ήταν τρόπος διαφυγής».

Επανέλαβε πως τα όσα ανέφερε για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και η επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών δεν αφορούν το κράτος δικαίου, το οποίο «κρίνεται από την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, τη λογοδοσία της εξουσίας, τη διαφάνεια και τον σεβασμό των δικαιωμάτων». «Υποκλοπές, συγκάλυψη, παρεμβάσεις, θεσμική απαξίωση. Ό,τι δηλαδή δεν κάνετε εσείς και η κυβέρνησή σας», είπε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, η Π. Πέρκα εξαπέλυσε επίθεση και στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, τον οποίο χαρακτήρισε έναν «ακροδεξιό που θέλει να φαίνεται ότι κάνει αντιπολίτευση, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα να γίνεται δεκανίκι της κυβέρνησης στα δύσκολα», κάνοντας εκτεταμένη αναφορά στις απόψεις του κ. Βελόπουλου για τον Χρήστο Ράμμο, με αφορμή τις θέσεις του για τη Βόρεια Μακεδονία.

«Μισείτε τον κ. Ράμμο και ό,τι αυτός εκφράζει, όχι για τη Μακεδονία και τέτοιες ανοησίες που πουλάτε σαν να είναι επιστολές του Ιησού, αλλά επειδή υπερασπίζεται ό,τι μισείτε: τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα», ανέφερε.

Όσον αφορά τις υποκλοπές, καταλόγισε στην κυβέρνηση «αδικαιολόγητη αδράνεια», καθώς «κάθε μέρα που περνά, νέες αξιόποινες πράξεις σβήνουν οριστικά», ενώ «ακόμη και η διερεύνηση για κατασκοπεία κινδυνεύει να υποβαθμιστεί σε πλημμέλημα, οδηγώντας και αυτή στην παραγραφή, εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική αναβάθμιση των κατηγοριών και συνεργασία των εμπλεκομένων».

«H Νέα Αριστερά λέει ξεκάθαρα: αν το σκάνδαλο των υποκλοπών κλείσει με παραγραφή, δεν θα πρόκειται για αδυναμία του συστήματος. Θα πρόκειται για συνειδητή συγκάλυψη, ενορχηστρωμένη από την κυβέρνηση Μητσοτάκη», τόνισε.

Η Π. Πέρκα διερωτήθηκε αν όντως «όσα ζούμε τα τελευταία χρόνια, μπορούν να περιγραφούν απλώς ως κρίση του κράτους δικαίου ή βλέπουμε να εξελίσσεται μια απόπειρα μετάλλαξης του πολιτεύματος, κατά το πρότυπο πολλών κρατών στον δυτικό κόσμο», κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «προσπαθεί να οικοδομήσει ένα καθεστώς αυταρχικού φιλελευθερισμού» και ότι στο πλαίσιο της εξαγγελθείσας συνταγματικής αναθεώρησης, η Νέα Δημοκρατία σκοπεύει να σαρώσει τον «κοινωνικό πυλώνα» του πολιτεύματος.

«Μέσω της συστηματικής παραβίασης των δικαιωμάτων, η κυβέρνηση επιδιώκει την αποδυνάμωση των συλλογικών διεκδικήσεων, την απονεύρωση της κριτικής σκέψης και τη χειραγώγηση της δημόσιας σφαίρας, όπου πρέπει να κυριαρχήσει μία μόνο άποψη», υπογράμμισε, φέρνοντας ως παράδειγμα ότι «η ελληνική κοινωνία τείνει να εθιστεί, με τη μέθοδο του μιθριδατισμού, στο να βλέπει σχεδόν αδιαμαρτύρητα το πρόσωπο του τέρατος της προπαγάνδας σε πανελλήνια μετάδοση και τείνει να συνηθίσει τα ανοιγμένα κεφάλια στις διαδηλώσεις, τις εκπυρσοκροτήσεις όπλων κατά μελών μειονοτικών ομάδων, τους πνιγμούς προσφύγων».

«Ένας λαός φτωχοποιημένος πρέπει κατ' αρχάς να πεισθεί ότι οι αντιλαϊκές πολιτικές αποτελούν μονόδρομο. Πρέπει, επίσης, να τραφεί με θεσμικό ρατσισμό και μίσος για τον ακόμη πιο αδύναμο», πρόσθεσε.

«Εμείς ως Νέα Αριστερά αγωνιζόμαστε εναντίον του κόσμου των ανισοτήτων, των προνομίων, του ρατσισμού και κάθε μορφής διακρίσεων. Μαχόμαστε τη συγκέντρωση πλούτου στα χέρια λίγων, τα υπερκέρδη και τη φοροδιαφυγή, την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια. Την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Τους φραγμούς στη μόρφωση, την επισφάλεια και τον αυταρχισμό απέναντι στη νέα γενιά. Αυτή είναι η δική μας αριστεία», είπε, δηλώνοντας ότι «καθήκον» της Νέας Αριστεράς είναι «η υπεράσπιση του κράτους δικαίου και της νομιμότητας».