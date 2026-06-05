Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη έχει αποφασίσει να προτείνει ο Πρωθυπουργός για το νευραλγικό πόστο του Γραμματέα της ΝΔ, ο οποίος θα αναλάβει να ζεστάνει τον κομματικό μηχανισμό μέχρι τις εκλογές. Η επιλογή του θα εγκριθεί επισήμως την προσεχή Τετάρτη στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ και θα εκκινήσουν οι περιοδείες μεικτών κλιμακίων υπουργών και κομματικών στελεχών.

Η επιλογή βεβαίως προσώπου από το Υπουργικό Συμβούλιο οδηγούν και σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα για την αναπλήρωση της θέσης του κ. Κυρανάκη, αλλά και του κενού του εκλιπόντος Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά.

Ο μίνι ανασχηματισμός πιθανόν θα γίνει την επόμενη Πέμπτη και όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στην επαναφορά του Τάσου Χατζηβασιλείου σε θέση Υφυπουργού Εξωτερικών δεδομένου ότι η υπόθεση του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ οδεύει στο αρχείο χωρίς ενδείξεις τέλεσης οποιουδήποτε αδικήματος.

Ως προς τον κ. Κυρανάκη πρόκειται για τη δεύτερη σημαντική αναβάθμισή του σε ρόλο «κλειδί» για την κυβερνώσα παράταξη μέσα σε ένα χρόνο. Μετά τα συλλαλητήρια των Τεμπών είχε κληθεί να αναλάβει το δύσκολο έργο εκσυγχρονισμού του ελληνικού σιδηροδρόμου με αιχμή την τηλεδιοίκηση αλλά και την ανανέωση του στόλου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί ότι και στις δύο αποστολές έφερε χειροπιαστά αποτελέσματα που βελτίωσαν την καθημερινότητα και την ασφάλεια του πολίτη.

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Στον μεν σιδηρόδρομο η τηλεδιοίκηση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι, ενώ προχώρησε και το σύστημα ηλεκτρονικού πομποδέκτη ώστε να η θέση των τρένων στη γραμμή να εκπέμπεται με ακρίβεια δευτερολέπτου. Στα δε Μέσα Μεταφοράς όσο κατείχε το χαρτοφυλάκιο των Μεταφορών ξεκίνησε η νυχτερινή λειτουργία του ΜΕΤΡΟ τα Σάββατα, ενισχύθηκε ριζικά ο στόλος των λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ εισηγήθηκε και τον νέο ΚΟΚ.

Συνεπώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρίνει ότι το σημαντικότερο μέρος της αποστολής του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο Υπουργείο έχει ολοκληρωθεί και αποφάσισε να του αναθέσει ένα άλλο νευραλγικό πόστο για την παράταξη στο δρόμο προς τις εκλογές. Ο ίδιος άλλωστε έχει αποδείξει πως όταν αναλαμβάνει μία αποστολή φροντίζει να τη φέρνει εις πέρας.

Το ίδιο έπραξε και με το Κτηματολόγιο κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Υπό αυτό το πρίσμα εκτιμήθηκε ότι μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και στην απαιτητική προετοιμασία του κομματικού μηχανισμού για την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου.

Παράλληλα, η επιλογή του εκπέμπει την εμπιστοσύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη νέα γενιά στελεχών της ΝΔ, ενώ θεωρείται ότι διαθέτει τη δυνατότητα επαναπροσέγγισης στελεχών που απομακρύνθηκαν από τη ΝΔ.

