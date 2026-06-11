Διαβιβάστηκε στη Βουλή μήνυση της Κωνσταντοπούλου κατά Γεωργιάδη και Μαρινάκη για συκοφαντική δυσφήμιση

Στη Βουλή διαβιβάστηκε, με βάσει το νόμο «περί ευθύνης υπουργών», η δικογραφία σε βάρος του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του υφυπουργού στον πρωθυπουργό, Παύλου Μαρινάκη.
Η υπόθεση αφορά μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος τους, της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για δηλώσεις τους σχετικά με πρώην εργαζόμενη στο κόμμα της (και κουνιάδα της βουλευτού Τζώρτζιας Κεφαλά) η οποία φέρεται να έχει καταγγείλει την μη καταβολή δεδουλεύμενων της.
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