Διαφοροποίηση Μπακογιάννη: «Παρών» στην πρόταση της ΝΔ για τον ΠτΔ

H βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, Ντόρα Μπακογιάννη, ψήφισε «παρών» στην πρόταση για τη μία και εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, που πρότεινε το κόμμα της.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Μπακογιάννη η οποία ήταν και μέλος της επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, είχε εξ αρχής διατυπώσει τη θέση ότι η ισχύουσα διάταξη του άρθρου 30 πρέπει να παραμείνει ως έχει.
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