Διαμαντοπούλου: «Το ΠΑΣΟΚ πηγαίνει αυτόνομο στις εκλογές»

Το ΠΑΣΟΚ θα οδηγηθεί αυτόνομα προς τις εκλογές, δήλωσε η Άννα Διαμαντοπούλου, βάζοντας τέλος στα σενάρια συνεργασιών.

Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στην εκπομπή «10’ με τόνο», υπογράμμισε ότι όλα τα στελέχη του κόμματος πρέπει να κατέβουν στο πεδίο, ώστε να πείσουν ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ουσιαστική εναλλακτική για την διακυβέρνησης της χώρας.

Στόχο για την πρώτη θέση στις εκλογές έχει θέσει το κόμμα όπως επιβεβαίωσε η κυρία Διαμαντοπούλου, απαντώντας στην ερώτηση αν με βάση και τις δημοσκοπήσεις η νίκη στις επόμενες εκλογές μπορεί να θεωρηθεί ρεαλιστική επιδίωξη για το ΠΑΣΟΚ.

Για τις εσωκομματικές διαφωνίες, η Άννα Διαμαντοπούλου υπογράμμισε ότι θα πρέπει να ακούγονται πολύ περισσότερο όσα τους ενώνουν και όχι όσα τους χωρίζουν.