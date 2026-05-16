Διεγράφη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα ο Πολάκης - Εκτός Πολιτικής Γραμματείας και Κεντρικής Επιτροπής

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σωκράτης Φάμελλος έθεσε εκτός τον Παύλο Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με μια σκληρή δήλωση όπου σημειώνει:

«Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο» ενώ θυμίζει στον σφακιανό βουλευτή πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση».

Αναλυτικά η δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

«Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.

Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για "αφωνία" και "έλλειψη πρωτοβουλίας" την εβδομάδα που εγώ και οι σύντροφοί μου βρεθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους στο Λαϊκό νοσοκομείο, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό, συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή, συναντηθήκαμε με την ΠΟΕ-ΟΤΑ στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την Αυτοδιοίκηση.

Ενώ την ίδια εβδομάδα με δήλωσή μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μία ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία επείγει για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση.

Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και η κοινωνική απαίτηση.

Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο.

Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια»

«Ραντεβού στην Πολιτική Γραμματεία»

Σε εξίσου υψηλούς τόνους η απάντηση του Παύλου Πολάκη που έδωσε ραντεβού στα όργανα και θύμισε πως είναι η τρίτη φορά που διεγράφη από την ΚΟ αλλά έχει επιβιώσει πολιτικά και υπογράφει ως μέλος της ΠΓ.

«Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ !!

Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την Κοινοβουλευτική ομάδα.(!!!)

Ο τελευταίος, χωρίς ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ!!

Ανέχεται βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα, ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις!!!

Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει!

Με βγάζει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα ΧΩΡΙΣ καμιά ενημέρωση πριν, όπως και ο προηγούμενος!

Εγώ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ…..

ΟΛΟΥΣ Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ !!

Όπως έκρινε και στο παρελθόν και τους προηγούμενους προέδρους και εμένα!!

Θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή! (και την Επιτροπή Δεοντολογίας αν χρειαστεί)

Εκτός Οργάνων ο Πολάκης - Απλό Μέλος

Οι εξελίξεις είναι δραματικές με διαρροή από την Κουμουνδούρου σημειώνεται ότι δεν θα χρειαστεί καν η επιτροπή δεοντολογίας και πως «Πάρθηκε μεγάλη πολιτική απόφαση σήμερα, είναι αυτόματα εκτός ΚΕ και ΠΓ (αφού ήταν εξ οφίτσιο & όχι εκλεγμένος)»

Οι επόμενες ημέρες θα δείξουν πως θα εξελιχθεί η κατάσταση μιας και ο βουλευτής Χανίων δεν θα το αφήσει να περάσει έτσι.