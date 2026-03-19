Δικαστικοί για Κωνσταντοπούλου: «Επαγγελματίας συκοφάντης και κουραστικά επικίνδυνη»

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων απάντησε με αιχμηρό τρόπο στις αιτιάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου περί «στημένης δίκης» και «χειραγώγησης» των λειτουργών της δικαιοσύνης στην υπόθεση των Τεμπών.

Με αφορμή τις πρόσφατες τοποθετήσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, το συνδικαλιστικό όργανο των δικαστικών λειτουργών εξέδωσε δελτίο Τύπου με τίτλο «κουραστικά επικίνδυνη», κάνοντας λόγο για «παρανοϊκά σενάρια» και «επαγγελματική συκοφαντία».

Η Ένωση δεν περιορίστηκε σε τυπικές διαψεύσεις, αλλά κατηγόρησε την κα Κωνσταντοπούλου ότι χρησιμοποιεί τη βουλευτική της ιδιότητα ως «ασπίδα» για να εξαπολύει αναπόδεικτες κατηγορίες.

Σύμφωνα με το δικαστικό σώμα, η πρόθεση της δικηγόρου και πολιτικού είναι η παρεμπόδιση της διεξαγωγής της δίκης για το τραγικό δυστύχημα, μια στάση που χαρακτηρίζεται από την ΕΔΕ ως δείγμα «αναίδειας» απέναντι στους θεσμούς.

Στην ανακοίνωση τονίζεται με νόημα πως οι δημοκρατικοί θεσμοί αποτελούν κατάκτηση του ελληνικού λαού και δεν επιτρέπεται να μετατρέπονται σε παιχνίδι στα χέρια οποιουδήποτε επιδιώκει να τους εργαλειοποιήσει.

Παράλληλα, η Ένωση έσπευσε να θωρακίσει το κύρος των λειτουργών που έχουν αναλάβει το βάρος της συγκεκριμένης υπόθεσης στη Λάρισα. Επισημαίνεται ότι οι Δικαστές του Τριμελούς Εφετείου έχουν την αμέριστη στήριξη και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, διαβεβαιώνοντας πως θα επιτελέσουν στο ακέραιο το συνταγματικό τους καθήκον μακριά από επικοινωνιακά τεχνάσματα και πολιτικές σκοπιμότητες. Η αναφορά μάλιστα σε γνωστή προτροπή του Μπέρναρντ Σο σχετικά με τη φύση των συκοφαντών, καταδεικνύει το μέγεθος της ρήξης ανάμεσα στη δικαστική εξουσία και την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.