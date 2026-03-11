Δίκη Χρυσής Αυγής: Ελαφρυντικά μόνο σε πέντε άτομα - Ποιοι κινδυνεύουν με κάθειρξη

Η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής αναγνώρισε ελαφρυντικά μόνο σε πέντε κατηγορουμένους.
Η κρίση αυτή του δικαστηρίου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει στη φυλακή πέντε πρόσωπα που μέχρι σήμερα παρέμεναν εκτός φυλακής, έχοντας λάβει αναστολή εκτέλεσης της ποινής τους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι πρώην βουλευτές Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος, Μιχάλης Αρβανίτης και Ελένη Ζαρούλια, καθώς και ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης.
Μέχρι σήμερα οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι παρέμεναν ελεύθεροι με αναστολή, ωστόσο η απόφαση του Εφετείου μπορεί να επιφέρει μεταβολές στο καθεστώς αυτό, ανάλογα με την τελική κρίση του δικαστηρίου σχετικά με τις ποινές που θα επιβληθούν.
- Νέο «κροσέ» από Κωνσταντοπούλου: «Θα ζητήσω συλλήψεις υπουργών - Ο Βορίδης εκβίαζε το Μαξίμου»
- Λύγισε η Βίκυ Παγιατάκη: «Όταν ο Γιώργος Μαρίνος μου έκανε πρόταση γάμου, ήμουν ερωτευμένη με άλλον»
- Games, σκουφιά και βασιλόπιτα Ferto: Αυτό είναι το βιντεοκλίπ του Akyla για τη Eurovision 2026
- Το ξαφνικό γλέντι που στήθηκε στο μετρό Σύνταγμα με την Ανδρομάχη να τραγουδάει τον «Λευτέρη»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.