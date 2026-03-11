Δίκη Χρυσής Αυγής: Ελαφρυντικά μόνο σε πέντε άτομα - Ποιοι κινδυνεύουν με κάθειρξη

Η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής αναγνώρισε ελαφρυντικά μόνο σε πέντε κατηγορουμένους.

Η κρίση αυτή του δικαστηρίου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει στη φυλακή πέντε πρόσωπα που μέχρι σήμερα παρέμεναν εκτός φυλακής, έχοντας λάβει αναστολή εκτέλεσης της ποινής τους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι πρώην βουλευτές Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος, Μιχάλης Αρβανίτης και Ελένη Ζαρούλια, καθώς και ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης.

Μέχρι σήμερα οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι παρέμεναν ελεύθεροι με αναστολή, ωστόσο η απόφαση του Εφετείου μπορεί να επιφέρει μεταβολές στο καθεστώς αυτό, ανάλογα με την τελική κρίση του δικαστηρίου σχετικά με τις ποινές που θα επιβληθούν.