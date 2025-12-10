Ένα απρόσμενο βίντεο προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης για την υπόθεση Novartis, καθώς ο κατηγορούμενος Φιλίστωρ Δεσταμπασίδης το παρουσίασε, αφού έλαβε την άδεια από το δικαστήριο. Όπως ισχυρίστηκε, το βίντεο είχε δημιουργηθεί από στελέχη της Novartis στην Ελλάδα προκειμένου να ασκήσουν πίεση στον τότε υπουργό Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη.

Συγκεκριμένα στο βίντεο, απεικονίζονται άτομα που υποδύονταν στελέχη της εταιρείας να οργανώνουν μια σκηνοθετημένη απαγωγή της συζύγου του κ. Γεωργιάδη, Ευγενίας Μανωλίδου.

Παράλληλα, υπήρχε και μια σκηνή όπου άνδρας υποδυόταν τον κ. Γεωργιάδη, μέσα σε μπανιέρα, να συνομιλεί με τη «Μανωλίδου», η οποία του ζητούσε βοήθεια καθώς έλεγε ότι έιχε απαχθεί.

Κατά τη διάρκεια προβολής του βίντεο ο υπουργός Υγείας θέλησε να αντιδράσει με χιούμορ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτό πρέπει να είναι από παλιά… πριν βάλω μαλλιά!».

Oι διάλογοι Γεωργιάδη - Δεσταμπασίδη

Φ. Δεσταμπασίδης: Η Novartis διακωμωδούσε εσάς και τη σύζυγό σας. Είχαν σκηνοθετήσει την απαγωγή της για να τους εξοφλήσετε…

Άδ. Γεωργιάδης: Αυτό είναι τιμητικό για μένα. Μάλλον με θεωρούσαν τόσο σκληρό που δεν είχαν πρόβλημα να προχωρήσουν ακόμη και σε παράνομες ενέργειες για να πετύχουν τους στόχους τους.

Φ. Δεσταμπασίδης: Δεν το θεωρείτε αλαζονικό;

Άδ. Γεωργιάδης: Πρόκειται για γελοιότητα. Αλλά, ως προς την ουσία, δείχνει ότι θα κατέφευγαν σε αθέμιτα μέσα. Και να σας το πω ξανά: οι πληρωμές είναι όλες καταγεγραμμένες. Την περίοδο που υποτίθεται ότι έλαβα 2 εκατομμύρια, η Novartis δεν είχε πάρει τίποτα. Είναι όλο λάθος.

Άδωνις Γεωργιάδης: Η σκευωρία Novartis αποτελεί θεμέλιο λίθο της απόπειρας κατάλυσης δημοκρατικού πολιτεύματος

Η δήλωση του κ. Γεωργιάδη όπως την κατέγραψε το Orange Press Agency:

«Ο λόγος που ήρθα να καταθέσω σήμερα στο Εφετείο, ενώ είχα καταθέσει και στο πρωτόδικο δικαστήριο, είναι διότι στο ενδιάμεσο απεκαλύφθη από την έρευνα του κυρίου Βουρλιώτη και της Αρχής για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος ότι η κυρία Μαραγγέλη και ο κύριος Δεστεμπασίδης ήταν οι μάρτυρες στην Αμερική, γιατί τους βρήκαν τα λεφτά. Και αυτό που είχε ενδιαφέρον και ανέδειξα, πιστεύω, στο δικαστήριο, είναι ότι ενώ στην Αμερική δεν είπαν τίποτα για κανέναν πολιτικό πρόσωπο, και σίγουρα όχι για μένα, ξαφνικά τα πολιτικά πρόσωπα τα θυμήθηκαν μόνο στην Ελλάδα.

Το γεγονός ότι στην Αμερική δεν είπαν τίποτα για τους πολιτικούς, ούτε για τροχήλατες βαλίτσες του Σαμαρά, ούτε για μένα για δύο εκατομμύρια, ούτε για τον Στουρνάρα, ούτε για τον Βενιζέλο, ούτε για τον Λοβέρδο, ούτε για κανέναν, αλλά ξαφνικά στην Ελλάδα θυμήθηκαν τροχήλατες βαλίτσες και εκατομμύρια, κατά τη γνώμη που αποδεικνύεει τη σκευωρία. Και πρέπει να ελεγχθεί επιτέλους η κυρία Τουλουπάκη. […] Για ποιο λόγο η εισαγγελέας διαφθοράς αποφάσισε να παρανομήσει και να βάλει τους ανθρώπους να πουν αυτά τα ψέματα.

Πέραν του κωμικού του βίντεο και του λίγου γελοίου, ήταν τιμητικό για μένα. Γιατί στην ουσία τι έλεγε το βίντεο αυτό; Ότι για να μπορέσουν να με προσεγγίσουν, έπρεπε να φτάσουν μέχρι να απαγάγουν τη γυναίκα μου. Τόσο δύσκολος ήμουν στην προσέγγιση από την εταιρεία Novartis, την οποία εταιρεία Novartis εγώ έχω πάει στα δικαστήρια.

Η εταιρεία Novartis συνέβαλε στη συκοφαντία μου, γιατί δεν βγήκε από την αρχή να διαψεύσει ότι μου έδωσε λεφτά, γιατί ποτέ δεν μου έδωσε λεφτά. Και επαναλαμβάνω σήμερα, που έχουμε βρει ότι αυτοί οι δύο ήταν οι μάρτυρες που πήγαν στην Αμερική και εκεί δεν είπαν τίποτα για όσα είπαν στην Ελλάδα. Αυτή είναι η ουσία της σκευωρίας. Η σκευωρία Novartis αποτελεί θεμέλιο λίθο της προσπάθειας κατάλυσης του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και καλό θα ήταν και ο Τσίπρας στην Ιθάκη του να είχε γράψει περισσότερα για αυτό και για το γιατί αποφάσισαν να μας κλείσουν στη φυλακή με ψεύτικα στοιχεία».