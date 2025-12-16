Δήμαρχοι διαμαρτύρονται μπροστά από τη Βουλή: «Όχι» στην υποβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

«Δώστε πόρους στους ΟΤΑ και όχι στους φραπέδες που κλέβουν τα λεφτά» είναι ένα σύνθημα που φωνάζουν οι δημάρχοι έξω από τη Βουλή.

Οι δήμαρχοι, μετά από κάλεσμα της ΚΕΔΕ, πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την υποβάθμιση των ΟΤΑ, ζητώντας περαιτέρω ενίσχυση.

Σήμερα (16/12) ημέρα ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026, όλες οι δημοτικές υπηρεσίες παραμένουν κλειστές σε ολόκληρη τη χώρα, σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας. Οι δήμοι ζητούν αυξημένη κρατική χρηματοδότηση, τονίζοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις η οικονομική τους κατάσταση είναι μη βιώσιμη.

Οι δήμαρχοι, μαζί με εκπροσώπους μεγάλων πόλεων, συμμετείχαν στην πορεία προς τη Βουλή, κρατώντας πανό που καταγγέλλουν τις περικοπές στην χρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στη συγκέντρωση βρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ με τους δημάρχους συνομίλησε και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Σε δήλωσή του, ο Χάρης Δούκας ανέφερε: «Σήμερα ενώνουμε δυνάμεις και υψώνουμε ανάστημα. Θέλουμε δήμους δυνατούς, για να είναι δυνατή και η κοινωνία. Είμαστε εδώ αιρετοί, εργαζόμενοι και πολίτες για να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής, με δήμους που θα έχουν αρμοδιότητες και τους απαραίτητους πόρους. Θα παλέψουμε όλοι μαζί, σαν μια μεγάλη γροθιά».