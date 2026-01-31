Μενού

Δημήτρης Κουτσούμπας: Επανεξελέγη ομόφωνα γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ

Με ομόφωνη απόφαση, ο Δημήτρης Κουτσούμπας εξελέγη γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 22ου συνεδρίου του κόμματος.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας εξελέγη ομόφωνα γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, με το 22ο συνέδριο του κόμματος να ολοκληρώνει τις εργασίες του.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ ολοκληρώθηκαν σήμερα με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της νέας Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου. 

Η Κεντρική Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση, εξέλεξε ομόφωνα Γενικό Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ τον Δημήτρη Κουτσούμπα».
    

