Δημοσκόπηση Action24: Η διαφορά ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και ο οριακός ΣΥΡΙΖΑ - Πόσοι θα ψήφιζαν ένα κόμμα Τσίπρα

Διψήφια παραμένει η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της εταιρίας της Opinion Poll για λογαριασμό του Action24, την ώρα που οι πολίτες αξιολογούν την ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, οι πολίτες απάντησαν ως εξής στο ερώτημα για το πιο σοβαρό πρόβλημα στη χώρα:

Ακρίβεια 56,6%

Οικονομία / Ανάπτυξη: 30%

Η κατάσταση στο ΕΣΥ: 14%

Απονομή Δικαιοσύνης / Κράτος Δικαίου: 12,8%

Τιμές / Κόστος Ενέργειας: 11,6%

Διαφθορά: 11,2%

Ύψος εισοδημάτων: 9,5%

Εθνικά Θέματα / Ελληνοτουρκικά: 9,3%

Δημογραφικό: 8,8%

Κατάσταση στην Παιδεία: 8,3%

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 24,9%

ΠΑΣΟΚ: 11,4%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,6%

Ελληνική Λύση: 9,4%

ΚΚΕ: 6,1%

Φωνή Λογικής: 3,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,4%

ΜΕΡΑ25: 2,8%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,2%

Νίκη: 2%

Νέα Αριστερά: 1,3%

Σπαρτιάτες: με 1,1%.

Επιπλέον, ένα ποσοστό 18,4% των ερωτηθέντων δεν απάντησε αναφορικά με την πρόθεση ψήφου.

Στο ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, οι ερωτηθέντες απάντησαν ως εξής:

Κανένας: 31,8%.

Κυριάκος Μητσοτάκης: 27,9%,

Νίκος Ανδρουλάκης με 7,2%

Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,1%

Κυριάκος Βελόπουλος με 6,9%

Αφροδίτη Λατινοπούλου: 2,5%

Θετικά ή μάλλον θετικά βλέπει το 30,1% των ερωτηθέντων ένα κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα και αρνητικά το 63,5%. Παράλληλα, το 25,3% δήλωσε ότι θα ψήφιζε ένα κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 63,5% όχι.

Τέλος, το 26% δήλωσε ότι πιστεύει πως ο Αλέξης Τσίπρας θα κέρδιζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε εκλογική αναμέτρηση.

Δημοσκόπηση: Πώς αξιολογούνται τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Το 53% των πολιτών δηλώνουν από λίγο ως πολύ ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ενώ περίπου 7 στους 10 θεωρούν από πολύ ως λίγο σημαντικά τα επιμέρους μέτρα, που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το περασμένο Σάββατο στο Βελλίδειο.

Το 37,2% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι εξαγγελίες δείχνουν πως η κυβέρνηση προσπαθεί, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας, να βελτιώσει τα οικονομικά του μέσου νοικοκυριού, με το 33,3% να δηλώνει ότι θα δει προσωπικά μικρή ή σημαντική βελτίωση στα οικονομικά του λόγω των νέων μέτρων.

Συγκεκριμένα, το 9,6% δηλώνει πολύ ικανοποιημένο, το 18,8% αρκετά ικανοποιημένο, το 24,6% λίγο και το 44,5% καθόλου από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού.

Αν η ερώτηση γίνει για κάθε μέτρο ξεχωριστά και κατά πόσο θεωρείται σημαντικό από τους πολίτες, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

Το 69,6% θεωρεί από λίγο ως πολύ σημαντικό το μέτρο της μείωσης ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά με πληθυσμό μέχρι 20.000 κατοίκους (20,9% πολύ, 25,7% αρκετά και 23% λίγο).

Το 65,1% θεωρεί σημαντικό το μέτρο για μηδενικό φόρο στους νέους μέχρι 25 ετών και φορολόγηση με 9%, αντί 22% για τους νέους 25-30 ετών (21,4% πολύ, 21,1% αρκετά και 22,6% λίγο).

Το 66,4% θεωρεί σημαντικό το μέτρο για μείωση στο μισό του ΕΝΦΙΑ στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους το 2026 και μηδενισμό το 2027 (21,6% πολύ, 20,8% αρκετά και 24% λίγο),

Το 69,5% θεωρεί σημαντικό το μέτρο για μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2% με παραπέρα μείωση ανά παιδί που έχει η οικογένεια (19,3% πολύ, 20,7% αρκετά και 29,5% λίγο), και

Το 64,7% σημαντικό το μέτρο για μείωση της προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους στο μισό για το 2026 και κατάργηση το 2027 (15,3% πολύ, 24,3% αρκετά και 25,1% λίγο).