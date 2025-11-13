Δημοσκόπηση Action24: Η παγιωμένη διαφορά ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - Πόσοι θα ψήφιζαν κόμμα Τσίπρα ή Σαμαρά

Μία νέα δημοσκόπηση έρχεται στη δημοσιότητα, αυτή τη φορά της Opinion Poll, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Action24.

Ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις των ερωτηθέντων τόσο για την πρόθεση ψήφου όσο και το για αν θα ψήφιζαν ένα κόμμα Σαμαρά ή Τσίπρα στις επόμενες εκλογές.

Αξιοσημείωτο ότι στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, υψηλό είναι το ποσοστό του «κανένα».

Πρόθεση ψήφου

Δεν υπάρχει κάποια έκπληξη στην πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα με 23,4%, ακολουθούμενη από το ΠΑΣΟΚ με 11%.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 8,6%, ενώ ακολουθούν:

Πλεύση Ελευθερίας : 7,2%

ΚΚΕ : 6,5%

Φωνή Λογικής : 3,6%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,4%

Κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται:

ΜέΡΑ25 (2,7%)

Κίνημα Δημοκρατίας (2,2%)

Νίκη (2%)

Νέα Αριστερά και Σπαρτιάτες (από 1%).

Κόμμα Τσίπρα και Σαμαρά

Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν κόμμα Τσίπρα, το 65,7% απάντησε «ποτέ», το 21,1% «ίσως» και το 8,9% «σίγουρα ναι».

Αναποφάσιστοι δηλώνουν 4,3%.

Αντίστοιχα, στο ερώτημα για κόμμα Σαμαρά, το 75,6% δηλώνει πως ποτέ δεν θα το ψήφιζε, το 16,9% αφήνει ένα μικρό ενδεχόμενο και μόλις 3,5% απαντά ότι σίγουρα θα το ψήφιζε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μισοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ (50%) δηλώνουν πως θα μπορούσαν να ψηφίσουν κόμμα υπό τον Τσίπρα, ενώ οι περισσότεροι προερχόμενοι από ΠΑΣΟΚ (69,6%), ΚΚΕ (66,7%) και Πλεύση Ελευθερίας (56,3%) απαντούν αρνητικά. Ωστόσο, ένα 34,4% των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας εμφανίζεται θετικό σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό:

Ο «Κανένας» προηγείται με 30,8% ,

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί με 29,1% ,

Ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,1% ,

Ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% ,

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,9% ,

Και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 2,9%.

Από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο 2025, τα ποσοστά του Μητσοτάκη αυξήθηκαν από 27,9% σε 29,1%, ενώ και του Βελόπουλου ενισχύθηκαν (από 6,9% σε 7,5%). Αντίθετα, Ανδρουλάκης και Κωνσταντοπούλου σημείωσαν μικρή πτώση.

Ενεργειακή συμφωνία

Σχετικά με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες, το 73,1% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι εξελίξεις είναι θετικές, ενώ το 22,4% εκτιμά πως δεν θα ενισχύσουν ουσιαστικά τη συνεργασία των δύο χωρών.