H δημοσκόπηση της Alco που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Alpha και παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού το βράδυ της Δευτέρας (15/12) περιλάμβανε ερωτήματα για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

Πρόθεση ψήφου

Στη νέα δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha τα ευρήματα να προκαλούν ενδιαφέρον με τους πολίτες να δίνουν ποσοστό 23,6% στην ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, αλλά τους αναποφάσιστους να παραμένουν στο υψηλό 20,9%. Με 11,6% ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ. Η Ελληνική Λύση ακολουθεί στο 9,5% και μετά το ΚΚΕ με 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,7%, ενώ το 20,9% είναι στη γκρίζα ζώνη.

Σύμφωνα με την πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 23,6%

ΠΑΣΟΚ:11,6 %

Ελληνική Λύση: 9,5%

ΚΚΕ: 7,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 6,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,7%

Φωνή Λογικής: 3,2%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,3 %

ΜέΡΑ 25: 2,4 %

Νίκη: 2,6%

Νέα Αριστερά: 1,1%

Άλλο κόμμα: 4,5%

Αναποφάσιστοι: 20,9%

Αγροτικές κινητοποιήσεις

Δικαιολογημένες οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε ποσοστό 78%, με το 15% να απαντά όχι και το 7% Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ.

Δημοσκόπηση Alco | Alpha

Εξεταστική επιτροπή ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε ερώτηση για το αν η λειτουργία της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ουσιαστική και θα οδηγήσει σε απόδοση ευθυνών, το 69% απαντά αρνητικά και το 16% θετικά, ενώ ποσοστό 15% μένει στο Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ.

Οι πολίτες ζητούν μείωση της ακρίβειας

Το 54% θα ήθελε η κύρια προτεραιότητα για την κυβέρνηση το 2026 να είναι η μείωση της ακρίβειας ενώ το 17% θέλει η κυβέρνηση να εστιάσει στη διαφάνεια και την αξιοκρατία. Το 15% θέλει η κυβέρνηση να επικεντρωθεί στις βελτιώσεις στο ΕΣΥ, το 6% στην καλύτερη αστυνόμευση, το 4% στις βελτιώσεις στην παιδεία και το 3% στον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης.

«Ο Τσίπρας επαναλαμβάνει τα ίδια»

Αν μετά την έκδοση του βιβλίου του «Ιθάκη» και την πρόσφατη ομιλία του, θεωρούν ότι ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει μια καινούργια πολιτική πρόταση ή επαναλαμβάνει τα ίδια με την περίοδο της διακυβέρνησής του, το 68% απάντησε ότι επαναλαμβάνει τα ίδια ενώ το 15% πιστεύει ότι παρουσιάζει μια νέα πρόταση.

Μοιρασμένα τα ποσοστά για πρόωρες εκλογές

Το 56% των πολιτών πιστεύουν ότι πρέπει να πάμε σε εκλογές το 2026 και το 44% το 2027.

