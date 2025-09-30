Δημοσκόπηση ALCO: Πώς αξιολογούν οι πολίτες τα μέτρα της κυβέρνησης - Οι πιο πετυχημένοι υπουργοί

Αρνητικά κρίνει η πλειοψηφία των πολιτών την κυβέρνηση και τις πρόσφατες εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της ALCO για τον ALPHA.

Όπως καταγράφεται, οι πολίτες εμφανίζονται ιδιαίτερα επικριτικοί τόσο ως προς την εικόνα της κυβέρνησης, όσο και σε θέματα οικονομικής και θεσμικής διαχείρισης.

Σε ερώτηση για το πώς άλλαξε η εικόνα τους για την κυβέρνηση μετά τη ΔΕΘ, το 38% των ερωτηθέντων απαντά ότι η εικόνα της κυβέρνησης παραμένει «ίδια κακή», ενώ το 31% δηλώνει πως η εικόνα είναι πλέον «χειρότερη». Αντιθέτως, μόνο το 20% θεωρεί ότι η εικόνα της κυβέρνησης είναι «ίδια καλή», και μόλις το 5% απαντά ότι τη βλέπει «καλύτερη». Ένα 6% δηλώνει «Δεν ξέρω / Δεν απαντώ».

Δημοσκόπηση Alco | Αlpha

Στο κρίσιμο ζήτημα της φορολογικής πολιτικής, οι πολίτες εμφανίζονται απολύτως ξεκάθαροι. Όταν ρωτήθηκαν αν θα είχαν μεγαλύτερο όφελος από μια μείωση του ΦΠΑ ή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αντί της μείωσης των φορολογικών συντελεστών, το 70% απαντά ότι θα είχε μεγαλύτερο όφελος, ενώ μόλις το 16% διαφωνεί. Το υπόλοιπο 14% απαντά «Δεν ξέρω / Δεν απαντώ».

Στο ερώτημα για την ικανοποίηση από την κυβερνητική απόδοση, το 53% των πολιτών δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο, ποσοστό που παραμένει αμετάβλητο από τον Μάιο. Ένα 27% δηλώνει ότι είναι «λίγο» ικανοποιημένο, παρουσιάζοντας ελαφριά άνοδο από το 24% των προηγούμενων μηνών. Αντίθετα, οι «πολύ» και «αρκετά» ικανοποιημένοι φτάνουν μόλις το 19%, μειωμένο από 22% τον Ιούνιο και 21% τον Μάιο.

Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα της κυβέρνησης, πιο δημοφιλής υπουργός αναδεικνύεται ο Νίκος Δένδιας, με 51% αποδοχή ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ. Ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 33%, ο Άδωνις Γεωργιάδης με 28%, ενώ τέταρτος έρχεται ο Κωστής Χατζηδάκης με 21%.

Στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει μικρή πτώση, φτάνοντας το 24%, από 25% που ήταν τον Ιούνιο. Αντίθετα, οριακή άνοδο παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ανεβαίνει στο 11,5% (από 10,7%). Ανοδικά κινείται και ο ΣΥΡΙΖΑ, με 6,2% (από 5%). Τρίτη δύναμη αναδεικνύεται η Ελληνική Λύση με 9,3%. Το ΚΚΕ βρίσκεται στο 7,1%, όπως και η Πλεύση Ελευθερίας που φτάνει επίσης στο 7,1%. Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 2,5%, η Νίκη 2,1%, ενώ η Νέα Αριστερά καταγράφει 1,3%. Η Φωνή Λογικής εμφανίζεται με 3,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,3%, ενώ Άλλα κόμματα συγκεντρώνουν συνολικά 4%. Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό των αναποφάσιστων, που ανέρχεται στο 19%.

Σε θέματα θεσμικής εμπιστοσύνης, οι πολίτες εκφράζουν έντονη απαισιοδοξία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο ερώτημα εάν πιστεύουν ότι με την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα τιμωρηθούν οι υπαίτιοι, το 54% απαντά αρνητικά, έναντι 34% που διατηρεί ελπίδες για απονομή δικαιοσύνης. Ένα 12% δηλώνει «Δεν ξέρω / Δεν απαντώ».

Σε ερώτηση για το ποια λέξη χαρακτηρίζει καλύτερα την κυβέρνηση, το 74% επιλέγει τη λέξη «συγκάλυψη», έναντι μόλις 14% που επιλέγει τη λέξη «διαφάνεια». Αντίστοιχα, το 69% θεωρεί την κυβέρνηση «αναποτελεσματική», ενώ μόλις 23% την κρίνει «αποτελεσματική». Τέλος, το 70% των πολιτών δηλώνει ότι η λέξη «διαφθορά» την περιγράφει καλύτερα, έναντι μόλις 14% που επιλέγει τη λέξη «εντιμότητα».

Στο Μεταναστευτικό, η πολιτική της κυβέρνησης κρίνεται αναποτελεσματική από το 71% των ερωτηθέντων, ενώ μόλις 17% τη θεωρεί αποτελεσματική. Στην Εξωτερική Πολιτική, το 62% θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν υπερασπίζεται επαρκώς τα εθνικά συμφέροντα, ενώ μόνο το 25% έχει αντίθετη άποψη.

Σχετικά με τις επόμενες εκλογές, το 57% των πολιτών δηλώνει πως θα ψηφίσει για να εκφράσει διαμαρτυρία, ενώ το 34% λέει ότι θα ψηφίσει με γνώμονα την κυβερνητική σταθερότητα.

Τέλος, στο σενάριο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το 42% εκφράζει αρνητικά συναισθήματα, το 37% δηλώνει αδιάφορο, ενώ θετικά συναισθήματα εκφράζει μόλις το 19%.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό εύρημα είναι το γεγονός ότι το 61% των πολιτών δηλώνει πως δεν τους εκφράζει κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα, γεγονός που καταδεικνύει βαθιά αποξένωση από το πολιτικό σύστημα.