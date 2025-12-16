Δημοσκόπηση GPO: Πόσοι ζητούν πρόωρες εκλογές - Τι ποσοστό θα ψήφιζε κόμμα Καρυστιανού, Τσίπρα, Σαμαρά

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πορίσματα του Β' Μέρους της δημοσκόπησης από τη GPO που διεξήχθη για λογαριασμό του Ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1, τα οποία αναδεικνύουν σημαντική διαφορά με αντίστοιχη έρευνα του 2024 ως προς την διεξαγωγή πρόωρων εκλογών.

Συγκεκριμένα, σε αντίθεση με το 2024, κατά το οποίο μόνο το 27% των ερωτηθέντων πολιτών ζητούσε πρόωρες εκλογές, το 2025 το ποσοστό αυξήθηκε σημαντικά φτάνοντας το 52,2% έναντι 45,4% που συνεχίζει να επιθυμεί εκλογές στο τέλος της τετραετίας.

Η αναλογία αυτή διαμορφώνεται από τις τοποθετήσεις των ψηφοφόρων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενώ δεν μπορεί να μην σχολιαστεί ότι και ένα ποσοστό της τάξης του 24,6% των ψηφοφόρων της ΝΔ τάσσεται υπέρ των πρόωρων εκλογών.

Δημοσκόπηση GPO | Παραπολιτικά 90,1

Οι πολίτες απαντούν για τον Αλέξη Τσίπρα

Τη χρονιά που έρχεται σημαντικό ρόλο στην πολιτική σκηνή αναμένεται να διαδραματίσει ο Αλέξης Τσίπρας που, μετά την παρουσίαση του βιβλίου του, έχει έρθει ξανά στο επίκεντρο με στόχο όπως φαίνεται τη δημιουργία νέου φορέα.

Οι πολίτες απαντώντας για τον Αλέξη Τσίπρα, έχουν σε μεγάλο βαθμό αρνητική άποψη με 68% έναντι του 26,2% που ήταν θετικές, με την απήχησή του να είναι υψηλή στις ηλικίες έως και 39 ετών, στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, της Πλεύσης Ελευθερίας και συνολικά στους αριστερούς και κεντροαριστερούς ψηφοφόρους.

Ωστόσο, ξεκαθαρίζεται πως πρόκειται για δείκτη δημοφιλίας που δεν πρέπει να ταυτίζεται με την πιθανή εκλογική επιρροή ενός νέου κόμματος Τσίπρα.

Δημοσκόπηση GPO | Παραπολιτικά 90,1

Πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, παρατηρείται ότι η ΝΔ αθροίζοντας το πολύ και αρκετά πιθανό ενδεχόμενο, σχηματοποιεί μία δεξαμενή της τάξης του 30,2% με τη σίγουρη ψήφο να καταγράφεται στο 18%.

Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ που διαθέτει μία δεξαμενή της τάξης του 21,4% με το 10,1% να εμφανίζεται ως σκληρός πυρήνας. Η Πλεύση Ελευθερίας φτάνει στο 16,3% με πολύ ισχυρό το 8,3% και η Ελληνική Λύση στο 13,8% με σχετικά χαμηλή, όμως, υψηλή βεβαιότητα της τάξης του 5,4%.

Για τα νέα κόμματα που πιθανώς σχηματιστούν, το κόμμα Τσίπρα καταγράφει πολύ ισχυρή πιθανότητα από το 9,1%, το οποίο επεκτείνεται έως και το 19,4%, ενώ ένα κόμμα με επικεφαλής την κυρία Καρυστιανού καταγράφει μία σημαντική δυνητική ψήφο του 20,8%, με το πολύ πιθανό, ωστόσο, να είναι στο 7,6%.

Δημοσκόπηση GPO | Παραπολιτικά 90,1




