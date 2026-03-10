Δημοσκόπηση Interview: 9 στους 10 «φοβούνται» τις ανατιμήσεις - «Ναι» για την στρατιωτική βοήθεια στην Κύπρο

Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Interview για την ηλεκτρονική εφημερίδα Political, η πλειονότητα των πολιτών στηρίζει τις κυβερνητικές αποφάσεις για την άμυνα και την εξωτερική πολιτική, σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς έντασης.

Ιδιαίτερα υψηλή είναι η αποδοχή της παροχής στρατιωτικής βοήθειας της Ελλάδας προς την Κύπρο μετά τις επιθέσεις με drones, καθώς το 75% δηλώνει ότι συμφωνεί με την απόφαση. Παράλληλα, το 72% εγκρίνει την πολιτική ενίσχυσης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με νέες φρεγάτες και σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη τα τελευταία χρόνια.

Η μεγαλύτερη ανησυχία των πολιτών για τις διεθνείς εξελίξεις και τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αφορά κυρίως την οικονομία. Το 95% φοβάται αύξηση των τιμών και ακρίβεια, ενώ το 80% ανησυχεί για πιθανές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη. Αντίθετα, μικρότερη ανησυχία καταγράφεται για ζητήματα εθνικής ασφάλειας (66%) και πολιτικής σταθερότητας (37%).

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 28,5%, αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 12,8%. Τρίτο κόμμα εμφανίζεται το ΚΚΕ με 6,3%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση (6%) και η Πλεύση Ελευθερίας (4,9%). Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ φτάνει το 34,1%, διατηρώντας διαφορά 18,7 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ (15,4%), ποσοστό που θεωρείται ισχυρή προεκλογική βάση, αν και δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία.

Την ίδια στιγμή, πτωτική τάση καταγράφουν τα υπό ίδρυση κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα, με τους πολίτες να εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι σε νέους πολιτικούς σχηματισμούς μέσα στο κλίμα διεθνούς κρίσης.