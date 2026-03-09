Μενού

Δημοσκόπηση Opinion Polls: Το 85% ανησυχεί για τη Μέση Αντολή - Πώς αξιολογούν οι πολίτες τον χειρισμό της κυβέρνησης

Πώς αξιολογούν οι πολίτες το πολιτικό σκηνικό εν μέσω σύρραξης στο Ιράν. Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης Opinion Polls για λογαριασμό του Alpha.

Newsroom
Ιράν
Εκρήξεις στην Τεχεράνη | AP
Το πώς έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτυπώνει η δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24.

Η Νέα Δημοκραατία, καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 30,2% στην ερώτηση για την πρόθεση ψήφου. Ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας. 
Αναλυτικά η πρόθεση διαμορφώθηκε ως εξής: 

  • ΝΔ 32,7%
  • ΣΥΡΙΖΑ 4,7%
  • ΠΑΣΟΚ 13,2%
  • ΚΚΕ 7,8%
  • Ελληνική Λύση 9,2%
  • Πλεύση Ελευθερίας 9,6%
  • Νίκη 1,9%
  • ΜέΡΑ25 2,9%
  • Νέα Αριστερά 1%
  • Φωνή Λογικής 4,9%
  • Σπαρτιάτες 1,5%
  • Δημοκράτες 1,7%
  • Άλλο 8,8%

Πώς αξιολογούν οι πολίτες την αποστολή F-16 και φρεγατών στην Κύπρο 

Η δημοσκόπηση του Action 24 έδειξε το πώς αξιολόγησαν οι πολίτες την διαχείριση της κυβέρνησης στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. 

Συγκεκριμένα, οι πολίτες απάντησαν, αναφορικά με το κατά πόσο συμφωνούν με την αποστολή φρεγατών και F16 στην Κύπρο.

Το 73% συμφωνεί με την αποστολή των δύο ελληνικών φρεγατών και των μαχητικών F-16 που αποφάσισε η Κυβέρνηση, με το 22,7% να έχει αντίθετη άποψη.

dimoskopisi
Action24@glomex

Ταυτόχρονα, το 71,9% συμφωνεί με τα εξοπλιστικά προγράμματα που υλοποιεί η Κυβέρνηση, μιας και θωρακίζουν τη χώρα.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή φέρεται να έχει απασχολήσει αρκετά τους Έλληνες πολίτες και πάνω από το 85% ανησυχεί για τη σύρραξη με το Ιράν

διμοσκοπισι

 

Η γνώμη των πολιτών για ένα κόμμα Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού


Στα «σκαριά» βρίσκεται η ίδρυση ενός κόμματος Καρυστιανού ενώ σενάρια θέλουν και τη δημιοργία ενός κόμματος Τσίπρα. 

Σχετικά με ένα κόμμα Καρυστιανού ένα 59,5% θεωρεί ότι δεν θα την ψηφίσει, ενώ αρκετά πιθανό απαντά ένα 12,1%. 

dimoskopisi

Για ένα κόμμα με επικεφαλής των πρώην [πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, το 75,2% υποστηρίζει ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να το ψηφίσει ενώ αρκετά πιθανό απαντά ένα 7%. 

dimoskopisi

 Οι πολίτες αξιολόγησαν και την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Ένα 71,4% απαντά ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να στηρίξει τον πρώην πρωθυπουργό ενώ το 7,8 των ερωτηθέντων απαντά ότι είναι αρκετά πιθανό να το ψηφίσει

dimoskopisi

 

