Δημοσκόπηση Interview: Διψήφιο προβάδισμα ΝΔ από τον Τσίπρα - «Σκιώδης» πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης

Ενδιαφέρουσες δυναμικές μεταξύ των ψηφοφόρων αλλά και των κομματικών ζυμώσεων καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό του Politic.gr, με κύρια αντίθεση την άνοδο Τσίπρα, σε συνάρτηση με την κατάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως παρουσιάζει η δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί διψήφιο προβάδισμα από τη δεύτερης ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στην πρόθεση ψήφου, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει την «πόρτα της εξόδου» από τη Βουλή.

Ειδικότερα, η πρόθεση ψήφου διαμορφώθηκε ως εξής:

ΝΔ - 26,8%

ΕΛΑΣ - 15,8%

ΠΑΣΟΚ - 10,1%

Ελληνική Λύση - 8,9%

ΚΚΕ - 5,9%

Ελπίδα - 5,3%

Μέρα 25 - 3,1%

Φωνή Λογικής - 3%

Πλεύση - 2,9%

Δημοκράτες - 2,4%

ΣΥΡΙΖΑ - 1%

Νέα Αριστερά - 0,5%

Νίκη - 0,3%

Δημοσκόπηση Interview

Δημοσκόπηση Interview: Ο «shadow leader» Πολάκης

Ενδιαφέρουσες είναι οι τοποθετήσεις του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ερωτηθέντες για το ποιος μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο κόμμα, το 23% προτίμησε τον Παύλο Πολάκη, και μόνο το 7% τη Ρένα Δούρου, παρά την ουσιαστική παραχώρηση της προεδρίας στην τελευταία από τον Σφακιανό πολιτικό.

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο πως επί του συνόλου, νικητής αναδείχθηκε ο...«Κανένας» με 60%, δίνοντας μία εικόνα απαισιοδοξίας μεταξύ των ψηφοφόρων του κόμματος.

Δημοσκόπηση Interview

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγήθηκε με 29,9%. Στη δεύτερη θέση ισοβαθμούν ο Αλέξης Τσίπρας και ο παλιός γνώριμος «κανένας», με 16,6%.

Δημοσκόπηση Interview

Η δημοσκόπηση δείχνει επίσης χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης στους πολιτικούς θεσμούς. Μόνο ένα 8% εμπιστεύεται τα πολιτικά κόμματα, το 17% τη Βουλή και το 23% τη Δικαιοσύνη.

Αντίθετα, ο στρατός συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά εμπιστοσύνης, με 62% θετικές γνώμες.

Δημοσκόπηση Interview