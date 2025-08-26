Δημοσκόπηση Interview: Νέα υποχώρηση 5% για τη Νέα Δημοκρατία - Διχασμός για Τσίπρα και νέο κόμμα

Μία σταθερή «διαρροή» στην εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Interview, όπου το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει πρόθεση ψήφου μόλις 21,4%.

Παράλληλα, η αντιπολίτευση παραμένει αποδυναμωμένη, με το ΠΑΣΟΚ περίπου ποσοστιαίες 9 μονάδες πίσω, ενώ την ίδια στιγμή, μία ενδεχόμενη είσοδος του Αλέξη Τσίπρα στον πολιτικό «στίβο» αντιμετωπίζεται μα αμφιθυμία.

Η πρόθεση ψήφου που συγκέντρωσαν τα κόμματα είχε ως εξής:

ΝΔ - 21,4%

ΠΑΣΟΚ - 12,2%

Πλεύση - 8,3%

Ελληνική Λύση - 8,4%

ΚΚΕ - 6,5%

Φωνή Λογικής - 4,4%

Μέρα 25 - 4,3%

Κίνημα Δημοκρατίας - 4,1%

ΣΥΡΙΖΑ - 3,7%

Νέα Αριστερά - 1,7%

Νίκη - 1,1%

Δημοσκόπηση Interview: Ο «Κανένας» στο τιμόνι

Στην ερώτηση για το ποιος θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, το αποτέλεσμα δείχνει στον πρωθυπουργό 31%, και στον πρώην πρωθυπουργό 26%. Ωστόσο το υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώνει η απάντηση «κανένας», που εκτοξεύεται στο 43%.

Στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 26,5%, από το 31,7% σε προηγούμενη μέτρηση, χάνοντας πέντε μονάδες σε δύο μήνες.

Την ίδια στιγμή, και εδώ ο...«κανένας» ενισχύεται και από το 29,4% ανεβαίνει στο 30,9%, στην πρώτη θέση μάλιστα.

Αυτά είναι τα ποσοστά εμπιστοσύνης που συγκέντρωσαν οι αρχηγοί:

Μητσοτάκης - 26,5% Ανδρουλάκης - 9,3% Κωνσταντοπούλου - 7,4% Βελόπουλος - 6,9% Κουτσούμπας - 6% Κασσελάκης - 3,8% Λατινοπούλου - 3% Φάμελλος - 2,5% Χαρίτσης - 2% Νατσιός - 0,6%

Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ: Μαζί ή χώρια;

Περισσότερο δυναμισμό παρουσιάζει στατιστικά το ερώτημα του πως θα έπρεπε να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, σε περίπτωση που ο πρώην πρόεδρός του, Αλέξης Τσίπρας, κάνει δικό του κόμμα.

Οι πολίτες φάνηκαν διχασμένοι, με ένα 30% να απαντά πως πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να «Συνεχίζει αυτόνομη πορεία», και άλλο ένα 30% να θέλει «συγχώνευση με το νέο κόμμα Τσίπρα».

Δημοσκόπηση Interview: Φωτιές και φόροι «φωτιά»

Ενόψει και τη ΔΕΘ, οι πολίτες ρωτήθηκαν ποιο μέτρο οικονομικής πολιτικής θα προέκριναν αν ήταν οι ίδιοι ο πρωθυπουργός. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι περισσότεροι θα προτιμούσαν με μεγάλη διαφορά τη μείωση φορολογίας (57%), ενώ ένα 16% θα επικεντρωνόταν στα κοινωνικά επιδόματα, και ένα 18% στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και των επενδύσεων.

Τέλος, τον λόγο πήραν οι πολίτες και για τις καταστροφικές φετινές φωτιές, με το 48% να θεωρεί πως η διαχείριση της κυβέρνησης ήταν «Χειρότερη σε σχέση με άλλες χρονιές», και μόλις το 17% να τη θεωρεί καλύτερη.

Παράλληλα, ένα 34% θεώρησε πως τίποτα δεν έχει αλλάξει στην κυβερνητική διαχείριση των πυρκαγιών.

