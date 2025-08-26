Το κλειδωμένο πακέτο της ΔΕΘ, οι σκέψεις για τον εκλογικό νόμο και ο Γεραπετρίτης μαινόμενος

Η μυθολογία γύρω από την εκάστοτε ΔΕΘ θέλει το οικονομικό επιτελείο να κάνει συσκέψεις επί συσκέψεων με τον πρωθυπουργό, προκειμένου να κλειδώσουν οι βασικές κατευθύνσεις του πακέτου. Πρέπει να σας πω ότι ο Πιερρακάκης έχει αποφασίσει να μην χρησιμοποιήσει αυτό το μοντέλο, καθώς οι βασικές λεπτομέρειες του πακέτου είναι διαμορφωμένες εδώ και μερικές εβδομάδες και ο μόνος που ενδεχομένως έχει να κομίσει καινούργια στοιχεία είναι ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία των δημόσιων οικονομικών.

Κλείδωσε η μείωση της φορολογίας στα ενοίκια

Έχω κάνει ρεπορτάζ το τελευταίο διάστημα κι έχω καταλήξει στο ότι είναι λίγοι όσοι γνωρίζουν το τι ακριβώς θα περιέχει το πακέτο του 1,5 δισ. ευρώ που θα δώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Αυτό που μαθαίνω με σιγουριά είναι πως κλείδωσε ένας ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής 25% στο κλιμάκιο 12.000-35.000 ευρώ για τη φορολογία των ενοικίων. Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση θα επιδιώξει αφενός να ελαφρύνει το φορολογικό κόστος στην εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας κι αφετέρου να δώσει ένα κίνητρο σε αρκετούς ιδιοκτήτες να ανοίξουν τα κλειστά τους σπίτια και να τα ρίξουν στην αγορά ώστε να πιεστούν οι τιμές.

Διαψεύσεις μεν, αλλά...

Δύο κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, θέλησαν χθες να κλείσουν τη συζήτηση περί εκλογικού νόμου. Και ο Μητσοτάκης βεβαίως στον πρωινό καφέ μαθαίνω ότι είπε στους συνεργάτες του ότι τα διάβασε στις κυριακάτικες εφημερίδες. Σε κάθε περίπτωση, οι διαψεύσεις έγιναν, αλλά δεν ήταν και... κατηγορηματικές, αλλά περισσότερο μια επανάληψη των όσων έχει πει ο Μητσοτάκης. Για να μην ψάχνεστε, ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή δεν αλλάζει τον εκλογικό νόμο, αλλά ακούει τη συζήτηση και σταθμίζει.

Μαρινάκης κατά Τσίπρα

Στο χθεσινό briefing του κυβερνητικού εκπροσώπου ο κ. Μαρινάκης έβαλε κατά του Αλέξη Τσίπρα με τον πρώην Πρωθυπουργό να απαντά λίγο μετά με ανάρτηση του στο Facebook. Η επιχειρηματολογία του πρώην Πρωθυπουργού εδράζεται στο ότι επί των ημερών της δικής του διακυβέρνησης φορολογήθηκαν οι πιο πλούσιοι (ξεχνάει βέβαια πως ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει προνομιούχους όσους έβγαζαν ετησίως 30.000 ευρώ) και πως στην διάρκεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχουν ευνοηθεί οι πιο πλούσιοι. Εγώ πάλι έχω να πω το εξής: η μεν κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να ορίσει αντίπαλο της τον Αλέξη Τσίπρα - και ο πρώην Πρωθυπουργός «τσιμπάει». Εάν πάντως το πεδίο της αναμέτρησης αφορά τις κυβερνητικές επιδόσεις της περιόδου 2015-2019, από τώρα προβλέπω πως το εγχείρημα Τσίπρα θα είναι καταδικασμένο να αποτύχει.

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μαρινάκη

Στην Κουμουνδούρου που παρακολουθούν αμήχανα την κόντρα κυβέρνησης - Τσίπρα κατηγόρησαν τον Παύλο Μαρινάκη για τοξικότητα και χυδαιότητα (με αφορμή τη δήλωση Μαρινάκη πως ο μόνοι στους οποίους έχει λείψει ο Αλέξης Τσίπρας είναι οι βαρυποινίτες που έτυχαν ευνοϊκής μεταχείρισης από τον ποινικό κώδικα που ψήφισε η κυβέρνηση του).

Γεραπετρίτης κατά πάντων

Αποφασισμένος να μην αποφασίσει να σκυλεύεται το έργο του υπουργείου Εξωτερικών και η διπλωματική θέση της χώρας είναι ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα απαντά όποτε χρειάζεται. Ιδίως για το πρόγραμμα SAFE και το ελληνικό «βέτο», ο υπουργός Εξωτερικών λέει σε συνομιλητές του ότι η δυνατότητα για μπλόκο που κατοχυρώθηκε είναι μια ελληνική επιτυχία και δεν ήταν καθόλου δεδομένη, καθώς στην αρχή της συζήτησης, οι μόνοι που ζητούσαν εγγυήσεις διασφάλισης έναντι της γείτονος ήταν η Ελλάδα και η Κύπρος. Οι άλλες χώρες στο μεταξύ ζητούσαν ονομαστικά τη συμπερίληψη της Τουρκίας στο πρόγραμμα.

Πρεμιέρα με σύσκεψη στη Διοικούσα

Ο κομματικός μηχανισμός της ΝΔ προοδευτικά ζεσταίνεται, όσο πηγαίνουμε πιο κοντά στην Έκθεση, ενώ την Πέμπτη θα ανέβει ο πρωθυπουργός για επαφές με φορείς της Βορείου Ελλάδος. Για σήμερα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη στη Διοικούσα Επιτροπή της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, στην οποία θα συμμετάσχουν επίσης ο γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας, ο γενικός διευθυντής του κόμματος Γιάννης Σμυρλής και ο σύμβουλος του πρωθυπουργού για τα κομματικά, Θανάσης Νέζης.

Κουίζ

Για ποιον υπουργό υπάρχουν παράπονα από συναδέλφους του; Πάντως ο Πρωθυπουργός τον εκτιμά και δεν τον αγγίζει η κριτική που φτάνει στα αυτιά του.