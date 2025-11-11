Δημοσκόπηση Interview: Σχεδόν 7 στους 10 θεωρούν «εκτός ελέγχου» την κατάσταση - «Καμπανάκι» από την Περιφέρεια

Διψήφια διαφορά συνεχίζει να διατηρεί η ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο δεν λείπουν και τα... «καμπανάκια» από την ελληνική επαρχία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίφα Political.

Πιο αναλυτικά, τα ποσοστά των κομμάτων έχουν ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 24%

ΠΑΣΟΚ: 12%

Ελληνική Λύση: 6,7%

ΚΚΕ: 6,5%

Φωνή Λογικής: 5,2%

Πλεύση Ελευθερίας: 4,6%

ΜέΡΑ25: 4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 4%

ΣΥΡΙΖΑ: 3%

Νίκη:1,3%

Νέα Αριστερά: 1,1%

Άλλο κόμμα επιλέγει το 8% των ερωτηθέντων, ενώ το 19,6% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει.

Δημοσκόπηση: «Εκτός ελέγχου τα πράγματα στη χώρα»

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση, το 68% θεωρεί ότι τα πράγματα στη χώρα είναι εκτός ελέγχου, ενώ μόλις το 29% θεωρεί ότι η κυβέρνηση ελέγχει την κατάσταση. Ένα 3% δεν απάντησε.

Αρνητικές εντυπώσεις από την επιστροφή Τσίπρα

Επιπλέον η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα αποτιμάται αρνητικά από το 67% των ερωτηθέντων, ενώ ως θετικά ή μάλλον θετικά από το 27%. Το 6% δεν απάντησε.

Δυσαρέσκεια στην Περιφέρεια

Παράλληλα, η δημοσκόπηση καταγράφει τη δυσαρέσκεια μέρους της ελληνικής Περιφέρειας, κυρίως σε αγροτικές περιοχές, για την κυβέρνηση, καθώς στη διοικητική κατανομή της ψήφου η ΝΔ βλέπει μείωση της εκλογικής της δύναμης, με αποτέλεσμα ο χάρτης να βάφεται πράσινος σε Κρήτη, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο.

Ο «Κανένας» καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στο ερώτημα «ποιον πολιτικό εμπιστεύεστε περιοσσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», ο «Κανένας» έρχεται πρώτος με 32%, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί με ποσοστό 29%.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 8,9%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 6,1%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου 5,3%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας 5%, ο Στέφανος Κασσελάκης 4,5%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου 3,2%, ο Σωκράτης Φάμελλος 2,9%, ο Αλέξης Χαρίτσης 1,3%, ο Δημήτρης Νατσιός 1,1%, ενώ το 0,7% απαντούν ΔΞ/ΔΑ.