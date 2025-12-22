Αλλαγές και ζυμώσεις στον προοδευτικό χώρο: Ο ρόλος Τσίπρα, η στρατηγική ΣΥΡΙΖΑ και η Μαρία Καρυστιανού

Σε ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο θα βρεθούν τα κόμματα του προοδευτικού μετώπου με την αυγή του 2026. Οι κινήσεις Τσίπρα και Καρυστιανού αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο με ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά να εξετάζουν τη στρατηγική τους.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται τους πρώτους μήνες του νέου έτους να κάνει το μεγάλο βήμα και ήδη έχουν ξεκινήσει οι κινήσεις αυτοοργάνωσης μέσα στην κοινωνία. Στις 17 Ιανουαρίου είναι η επόμενη παρουσίαση της Ιθάκης στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να επικοινωνήσει τις θέσεις του αλλά και να έρθει κοντά με τους πολίτες από ένα διαφορετικό μετερίζι.

Στη Μεσσηνία μάλιστα υπάρχει κείμενο με τίτλο «πρωτοβουλία Πολιτών Μεσσηνίας» όπου κατατίθεται το αίτημα «επανίδρυσης της προοδευτικής παράταξης με ηγέτη τον Τσίπρα» με πολίτες να το υπογράφουν ώστε να υπάρξει «η επίτευξη του στόχου της ανασύνθεσης- επανίδρυσης της προοδευτικές παράταξης στη λογική που έθεσε ο φυσικός αυτουργός Αλέξης Τσίπρας».

Άλλωστε ο πρώην πρωθυπουργός έχει σημειώσει πως ο χρόνος τρέχει και δεν μπορεί η χώρα να χάσει άλλο καιρό, έτσι αναμένεται τα καλέσματα αυτά να πληθαίνουν ειδικά με την έλευση του 2026.

Το επόμενο βήμα της Μαρίας Καρυστιανού

Την ίδια ώρα πληροφορίες αναφέρουν πως και η Μαρία Καρυστιανού σκέφτεται να προχωρήσει στο επόμενο βήμα μέσα στην άνοιξη του νέου έτους. Ήδη η κυρία Καρυστιανού έχει μιλήσει για ένα νέο κόμμα και άνθρωποι που γνωρίζουν σημειώνουν πως αυτή η κίνηση θα γίνει με εκείνη πρόεδρο, ωστόσο η εκλογή της θα προκύψει μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες.

Άλλωστε στις συναντήσεις της με τους πολίτες έχει δει το ρεύμα που υπάρχει και το αίτημα για δικαιοσύνη και κάθαρση με εκείνη στο τιμόνι σε μια νέα πρωτοβουλία. Η πρόεδρος του «Συλλόγου Θυμάτων και Συγγενών των Τεμπών 2023» στην αρχή φαίνεται πως σκεφτόταν πως το επόμενο βήμα θα έπρεπε να γίνει τέλος του 2026 αρχές του 2027 όμως μετά από την πίεση των γεγονότων που κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τον αιφνιδιασμό Μητσοτάκη για πρόωρες κάλπες αλλά κα τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί γύρω από έναν νέο φορέα δείχνουν πως επισπεύδει τις κινήσεις της. Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιοι άνθρωποι θα μπορούσαν αν είναι δίπλα της.

Ο Στέφανος Κασσελάκης έχει εκφραστεί πολλές φορές θετικά για το πρόσωπο της. Μάλιστα τις τελευταίες μέρες που έχει φουντώσει η φημολογία γύρω απ' την ενδεχόμενη συμπόρευση του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη με την Μαρία Καρυστιανού, ιδίως μετά την εκδήλωση που πραγματοποίησαν μαζί στις Βρυξέλλες για το Άρθρο 86 του Συντάγματος. Σε δηλώσεις της η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ότι σε ένα κίνημα πολιτών δεν είναι απαραίτητο να είναι αυτή επικεφαλής, ενώ και ο Νικόλας Φαραντούρης χαρακτήρισε «καλοδεχούμενο» το ενδεχόμενο, ένα τέτοιο κίνημα πολιτών να εξελιχθεί σε κόμμα. Πάντως ο ευρωβουλευτής μέχρι στιγμής κρατά κλειστά τα χαρτιά του και σε δηλώσεις του τονίζει ότι «δεν βιάζεται».

Ταυτόχρονα κράτα ανοιχτούς διαύλους με το ΠΑΣΟΚ, ενώ την περασμένη Πέμπτη πραγματοποίησε εκδήλωση για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μαζί με τον πρώην Υπουργό Οικονομικών της αξιωματικής αντιπολίτευσης Φίλιππο Σαχινίδη. Όταν ερωτάται σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές υπενθυμίζει με νόημα ότι η θητεία του στην ευρωβουλή λήγει το 2029. «Μην προεξοφλείτε για κανέναν τίποτα. Συνεχίζω να κάνω τη δουλειά μου» δηλώνει, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά.

Στον ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν συνεχώς να ξεφύγουν από τα γεγονότα που τον βρίσκουν στο επίκεντρο όμως τα εμπόδια είναι αρκετά. Μετά της απομάκρυνση Παππά από την ευρωομάδα ο ΣΥΡΙΖΑ, πλέον έχει τρεις ευρωβουλευτές. Με την Έλενα Κουντούρα να έχει προκαλέσει ανησυχία στην Κουμουνδούρου, καθώς δεν έχει έντονη παρουσία και πολλούς να εκφράζουν τον φόβο πως θα ακολουθήσει και άλλη αποχώρηση.